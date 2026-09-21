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Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να προστεθεί σήμερα, με τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση να περνά το κατώφλι του ανακριτή.

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δραστηριότητα του 54χρονου γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να διοργάνωνε σεμινάρια, να συμμετείχε σε συνέδρια και να εκπαίδευε συναδέλφους του σε κυτταρικές θεραπείες και εφαρμογές που παρουσίαζε ως «αναγεννητικές».

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρεται να προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό, προκειμένου να τους εκπαιδεύσει σε κυτταρικές θεραπείες. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως ιδιαίτερα έμπειρο στον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση ολιστικών θεραπειών και θεραπειών με βλαστοκύτταρα.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες των γιατρών

Η ανακριτική έρευνα εστιάζει στις επικοινωνίες που είχε το ζευγάρι των γιατρών από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, έως και την πρώτη κατάθεσή τους στην Ασφάλεια το βράδυ της ίδιας ημέρας. Από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αναμένεται να φανεί εάν και με ποια πρόσωπα μίλησαν, πόσες φορές και για πόση ώρα. Τα πρόσωπα αυτά αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης και να απαντήσουν για το περιεχόμενο των συνομιλιών.



Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο ανακριτής θα καλέσει σε νέες καταθέσεις τις υπαλλήλους του ιατρείου. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαρ. Λυκούδης, σε δηλώσεις του έχει ζητήσει να ερευνηθεί ο ρόλος τους, εάν έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις και εάν ηθικοί αυτουργοί είναι οι δύο γιατροί.

cnn.gr