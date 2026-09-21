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Τον βαθμό ετοιμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ψηφιακή αναφορά αξιολογούν οι αρμόδιες αρχές, μέσω ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Διατμηματικής Ομάδας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προετοιμασία για τις σημαντικές αλλαγές που αναμένονται τα επόμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι νέες απαιτήσεις εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης και υποβολής δεδομένων, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα και τις εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ενημέρωση προς τα μέλη της, το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του βαθμού προετοιμασίας της επιχειρηματικής κοινότητας.

Παράλληλα, επιδιώκεται να εντοπιστούν οι πιθανές προκλήσεις, οι ανάγκες προσαρμογής και τα μέτρα καθοδήγησης και υποστήριξης που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μετάβαση στο νέο πλαίσιο.

Οι απαντήσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ακριβέστερη αποτύπωση των αναγκών της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας και στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Κύπρο.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και πρέπει να συμπληρωθεί έως το τέλος της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026.