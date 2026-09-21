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Του Ariel Cohen

Όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη. Για τη Ρωσία, που έχει χάσει τις ευρωπαϊκές αγορές και έχει δει τις σχέσεις της με τη Δύση να καταρρέουν, ανοίγουν πλέον οι πόρτες των παλαιών σοβιετικών συμμάχων και άλλων “παριών” κρατών — αυτήν τη φορά της Πιονγιάνγκ.

Η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα ήταν δημιούργημα του Ιωσήφ Στάλιν. Εγκαθιδρύθηκε υπό σοβιετική κατοχή και συγκροτήθηκε επίσημα ως κράτος το 1948. Δύο χρόνια αργότερα, γλίτωσε από την κατάρρευση χάρη στην επέμβαση του Μάο Τσε Τουνγκ στον Πόλεμο της Κορέας — δύο ηγέτες που συγκαταλέγονται, κατά πολλούς, στους χειρότερους δικτάτορες του 20ού αιώνα.

Ο πραγματικός “παππούς” της, ωστόσο, είναι ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ιδρυτής της κυβερνώσας δυναστείας και παππούς του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, φάλαγγες φορτηγών διέσχισαν τη γέφυρα “Γιακόβ Νοβιτσένκο”, την πρώτη οδική σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Η γέφυρα πήρε το όνομά της από έναν Σοβιετικό αξιωματικό, στον οποίο αποδίδεται η διάσωση του Κιμ Ιλ Σουνγκ από απόπειρα δολοφονίας το 1946.

Η γέφυρα διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και συνδέει το ρωσικό Χασάν με την ειδική οικονομική ζώνη Ρασόν της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με επίσημες ρωσικές πηγές, όταν λειτουργεί πλήρως η γέφυρα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 300 οχήματα και 2.300 ανθρώπους την ημέρα.

Η ίδια η γέφυρα είναι μικρή. Ένας δρόμος μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση δεν πρόκειται να λύσει τα οικονομικά προβλήματα ούτε της Πιονγιάνγκ ούτε της Μόσχας. Η σημασία της, όμως, βρίσκεται στο μήνυμα που εκπέμπει.

Για δεκαετίες, η Βόρεια Κορέα αποτελούσε ένα “ερημικό βασίλειο”, ένα κράτος-παρία — πηγή αμηχανίας, αν όχι ενόχλησης, τόσο για τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα τη Ρωσία όσο και για την Κίνα.

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Πιονγιάνγκ, σε συνδυασμό με τη σκληρότητα και τις ιδιομορφίες της κυβερνώσας δυναστείας, την κατέστησαν αντικείμενο διεθνούς χλευασμού. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Κίνα ανέλαβε να στηρίξει τον σοσιαλιστικό γείτονά της και εξελίχθηκε στον βασικό εγγυητή της ασφάλειάς του.

Τώρα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ωθήσει τη Ρωσία σε ολοένα μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση και η Κίνα διατηρεί τις αποστάσεις της, η Πιονγιάνγκ επιστρέφει στις καλές χάρες του Κρεμλίνου — πιθανώς εις βάρος του Πεκίνου.

Αυτή η ανανεωμένη φιλία μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ στηρίζεται σε ένα γνώριμο θεμέλιο: την ενέργεια.

Η ιστορία δύο συμμάχων

Χρειάστηκαν χρόνια για να μετατραπεί η ιδέα της γέφυρας από προκαταρκτικές συζητήσεις σε πραγματικότητα. Η κατασκευή ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025. Η διάβαση άνοιξε περίπου 18 μήνες αργότερα, λίγους μήνες μετά τον αρχικό στόχο της Μόσχας για τα μέσα Ιουνίου.

Η ρωσική πλευρά της συνοριακής εγκατάστασης αποτελεί σχεδόν κλασικό παράδειγμα υπέρβασης προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός για το συνοριακό σημείο ελέγχου του Χασάν είχε καθοριστεί σε περίπου 100 εκατ. δολάρια στις αρχές του 2025. Ωστόσο, έκθεση του NK News, βασισμένη σε νέα αρχεία προμηθειών και δημοσιευμένη την 1η Σεπτεμβρίου, ανεβάζει το διογκωμένο κόστος στα 183 εκατ. δολάρια — σχεδόν στο διπλάσιο της αρχικής χρηματοδότησης.

Μόνο οι “θεοί” της αδιαφανούς ρωσικής διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμών γνωρίζουν πού έχουν πάει τα ρούβλια.

Η Σοβιετική Ένωση εξόπλιζε και χρηματοδοτούσε τη Βόρεια Κορέα έως ότου η Μόσχα αναγνώρισε τη Σεούλ το 1990 και διέκοψε τη στήριξή της, ωθώντας την Πιονγιάνγκ σε σχεδόν πλήρη εξάρτηση από το Πεκίνο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 δεν έδωσε απλώς στη Βόρεια Κορέα τη δυνατότητα να αλλάξει υποστηρικτές. Έδωσε νέα πνοή και στην οικονομία της. Η έλλειψη πυρομαχικών σοβιετικών προδιαγραφών στη Ρωσία, σε συνδυασμό με τα τεράστια αποθέματα όπλων της Βόρειας Κορέας και τον διογκωμένο αμυντικό της τομέα, δημιούργησαν έναν ιδιαίτερα επωφελή συνδυασμό.

Η φιλική σύνοδος κορυφής του 2023 μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και η επακόλουθη συνθήκη αμοιβαίας άμυνας του Ιουνίου 2024, καθόρισαν τους όρους της νέας σχέσης. Η Ρωσία παρέχει μετρητά, ενέργεια και τεχνολογία, με αντάλλαγμα ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτική παραγωγή από τη Βόρεια Κορέα. Η υπηρεσία αμυντικών πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερους από 16.000 στρατιώτες στη Ρωσία από τον Οκτώβριο του 2024, πολλοί από τους οποίους έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, και έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με περισσότερα από 15 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού των 152 χιλιοστών.

Η Πιονγιάνγκ έχει επαναλειτουργήσει εργοστάσια πυρομαχικών και προμηθεύει τη Μόσχα με μηχανικούς και χειριστές drones, πέραν του προσωπικού των ειδικών δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία ενδέχεται σύντομα να αναπτύξει επιπλέον 30.000 έως 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες. Ο στρατός της Νότιας Κορέας, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις για επικείμενη νέα ανάπτυξη. Πέρα από το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα αποκτά έναν πυρήνα βετεράνων με πολεμική εμπειρία μεταξύ των στρατιωτών που επιστρέφουν στη χώρα, τα οικονομικά οφέλη για την Πιονγιάνγκ είναι εμφανή στα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Κορέας, η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 3% για τρία συνεχόμενα έτη, φτάνοντας το 3,7% το 2024. Η πρωτεύουσα αρχίζει να αποτυπώνει αυτή την αλλαγή. Αυτοκίνητα BMW και Audi κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους της Πιονγιάνγκ, ενώ περίπου 24 εγχώριες μάρκες κινητών τηλεφώνων ανταγωνίζονται για μερίδιο αγοράς.

Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα όπου οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και οι φτωχότεροι κάτοικοι της υπαίθρου εξακολουθούν συχνά να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Η νεοαποκτηθείσα ευημερία συγκεντρώνεται στην ελίτ, στην οποία βασίζεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν για να διατηρήσει την εξουσία του. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια απότομη μεταβολή σε σχέση με μόλις τρία χρόνια νωρίτερα, όταν η Βόρεια Κορέα μόλις έβγαινε από τους περιορισμούς της πανδημίας COVID-19, είχε απομονωθεί ακόμη και από την Κίνα και βρισκόταν σε οικονομική στασιμότητα.

Το εμπόριο με τη Ρωσία έσπασε μέρος αυτής της απομόνωσης. Η Πιονγιάνγκ δεν θα είναι η πρώτη πόλη που ευημερεί από την οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί ένας πόλεμος. Το εμπόριο αυτό έχει επίσης άμεση στρατιωτική διάσταση. Οι οδικές μεταφορές επιτρέπουν στη Βόρεια Κορέα να παρέχει φθηνότερο εργατικό δυναμικό στη ρωσική οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει ελλείψεις εργατικού δυναμικού καθώς άνδρες αποστέλλονται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Παράλληλα, προσφέρουν και στις δύο πλευρές ένα σταθερό και σχετικά διακριτικό κανάλι για αμοιβαίες στρατιωτικές μεταφορές, το οποίο είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί.

Η μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού με φορτηγά και αυτοκίνητα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναγνωριστεί μέσω δορυφορικών εικόνων σε σχέση με τις μεταφορές με τρένο ή πλοίο. Ταυτόχρονα, η συνηθισμένη πολιτική κυκλοφορία μπορεί να λειτουργήσει ως κάλυψη για στρατιωτικές αποστολές.

Απομονωμένοι, μαζί

Μήλα και μπύρα από τη Βόρεια Κορέα εμφανίζονται πλέον στα ράφια των ρωσικών καταστημάτων. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η Ρωσία έχει υιοθετήσει σε μεγάλη κλίμακα πρακτικές του “σκιώδους στόλου”, τις οποίες η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για την παράκαμψη κυρώσεων.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, περισσότερα από 700 πλοία συνδέονται πλέον με τον ρωσικό “σκιώδη στόλο”, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά σημαντικού μέρους του ρωσικού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις. Τον Ιούνιο του 2026, βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν για πρώτη φορά σε τέτοιο δεξαμενόπλοιο στη Μάγχη. Η επιχείρηση αφορούσε το SMYRTOS, ένα πλοίο που, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειτο σε κυρώσεις.

Η περίπτωση του Eagle S αποτελεί διαφορετική υπόθεση. Στα τέλη του 2024, οι φινλανδικές αρχές παρενέβησαν στο δεξαμενόπλοιο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή πρόκληση ζημιάς σε υποθαλάσσιο καλώδιο στη Βαλτική. Η υπόθεση εντάχθηκε στη γενικότερη ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών για τις δραστηριότητες πλοίων που συνδέονται με τον ρωσικό “σκιώδη στόλο”.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να εισάγει διυλισμένα πετρελαιοειδή κατά παράβαση ή πέραν των ορίων που προβλέπουν οι κυρώσεις του ΟΗΕ. Το ετήσιο ανώτατο όριο για τα διυλισμένα πετρελαιοειδή έχει καθοριστεί στις 500.000 βαρέλια. Ήδη από το 2024, δορυφορικά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης πλοίων είχαν δείξει ότι οι εισαγωγές της Βόρειας Κορέας από τη Ρωσία πιθανότατα υπερέβαιναν σημαντικά αυτό το όριο.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ. Η Ρωσία έχει αποκτήσει πρόσβαση σε βορειοκορεατικά πυρομαχικά, πυραύλους και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τις οικονομικές και στρατιωτικές της σχέσεις με τη Ρωσία. Η G7 έχει επίσης επισημάνει ότι οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους και ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Βόρεια Κορέα χρησιμοποιούν θαλάσσιες πρακτικές που αποσκοπούν στην παράκαμψη κυρώσεων.

Από εδώ και πέρα, όμως, το κείμενο περνά από τα γεγονότα στην ερμηνεία. Η άποψη ότι αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ένδειξη “ρωσικής απελπισίας” ή ότι αποδεικνύουν πως το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία είναι αξιολογική εκτίμηση του αρθρογράφου και όχι γεγονός που μπορεί να συναχθεί αυτομάτως από τα παραπάνω στοιχεία.

Το ίδιο ισχύει για την εκτίμηση ότι η Ρωσία εξαρτάται από τη Βόρεια Κορέα επειδή δεν μπορεί πλέον να παράγει επαρκείς ποσότητες ανθρώπινου δυναμικού ή πυρομαχικών για τις ανάγκες του πολέμου και της οικονομίας της. Πρόκειται για ερμηνευτική θέση που χρειάζεται πρόσθετη τεκμηρίωση και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αυταπόδεικτη.

Αυτό που τεκμηριώνεται σαφέστερα είναι ότι η συνεργασία Μόσχας–Πιονγκγιάνγκ έχει διευρυνθεί σημαντικά και ότι οι δύο χώρες έχουν βρει τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων. Η μακροπρόθεσμη σημασία αυτής της σχέσης παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Εάν συνεχιστεί η σημερινή πορεία, η συνεργασία τους μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική και στρατηγική βαρύτητα και να αποδειχθεί πιο ανθεκτική από την άμεση συγκυρία του πολέμου που την επιτάχυνε.

Forbes