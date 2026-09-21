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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, με το Brent να οδεύει προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από τον Ιούνιο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν και τις ενδείξεις συνέχισης των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο Brent παράδοσης Νοεμβρίου καταγράφει πτώση 1,88%, στα 101,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχωρεί επίσης κατά 1,88%, στα 94,26 δολάρια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι «πιθανότατα» θα ήταν ανοικτός σε συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ενδέχεται να έχει επαφές και με ηγέτες χωρών του Κόλπου.

Σε υψηλό εξαμήνου οι ροές μέσω Ορμούζ

Οι ροές αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ κινήθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε υψηλό εξαμήνου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Όπως ανέφερε, οι βασικές θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά έχουν καθαριστεί από τις νάρκες, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο έχουν διακινήσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια αργού τους τελευταίους μήνες.

«Η αγορά μεταβαίνει από τις συνθήκες επιδείνωσης της προσφοράς σε ένα στάδιο όπου τα χειρότερα ίσως να έχουν περάσει», δήλωσε η αναλύτρια της Guotai Junan Futures, Σούγι Ζάο. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το Brent είναι πιθανό να σταθεροποιηθεί κοντά στα 100 δολάρια, καθώς δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για παρατεταμένη πτωτική πορεία.

Παρά τις τελευταίες απώλειες, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο σχεδόν 70% από την αρχή του έτους, καθώς ο πόλεμος διέκοψε τις ροές μέσω του Ορμούζ, ενώ η Ουκρανία έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, όπως το ντίζελ, έχουν σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο από το αργό, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παραμένουν οι κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή

Οι κίνδυνοι για την ενεργειακή προσφορά στη Μέση Ανατολή δεν έχουν εξαλειφθεί. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε το Σαββατοκύριακο προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές στο Ριάντ, τις πρώτες μετά την κορύφωση του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για ενεργειακούς κόμβους στην Ερυθρά Θάλασσα, περιλαμβανομένης της Γιάνμπου, καθώς το βασίλειο αντιμετωπίζει απειλές από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη.

Οι επενδυτές αναζητούν, παράλληλα, ενδείξεις για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του αγωγού Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υπέστη ζημιές από επιθέσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του, η Saudi Aramco ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι δεν θα λάβουν ποσότητες αργού τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβολαίων τους.

Capital.gr