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Καταζητείται ο Yahia Al Liddawi, 18 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπής, κακόβουλης ζημιάς, οδήγησης οχήματος χωρίς να βρίσκεται σε ισχύ ασφάλιστρο, χωρίς άδεια οδήγησης και οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, τα οποία διαπράχθηκαν στις 16/09/2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.