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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δημιουργία του νέου Παιδοχειρουργικού Τμήματος στο Μακάρειο Νοσοκομείο και παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στο ΤΑΕΠ Παίδων, στα Μαιευτικά Τμήματα, στους Παιδιατρικούς Θαλάμους και στο Κέντρο Θαλασσαιμίας, ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα έργα στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών περίθαλψης και τονίζεται ότι η αναβάθμιση αποτελεί μέρος μιας συνεχούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού, με τα έργα να υλοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία και την παροχή φροντίδας.

«Στόχος του ΟΚΥπΥ είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, των μητέρων και των οικογενειών τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την καθημερινή εμπειρία φροντίδας», αναφέρεται.

ΚΥΠΕ