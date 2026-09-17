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Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θέτει διαχρονικά την ασφάλεια των μαθητών που χρησιμοποιούν τη μαθητική υπηρεσία επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στην κορυφή των προτεραιοτήτων του.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027, το Υπουργείο εντείνει τους ελέγχους και εφαρμόζει με αυστηρότητα τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των συμβάσεων που αφορούν την ασφάλεια στη μεταφορά μαθητών. Για το λόγο αυτό, πριν και μετά την έναρξη των μαθημάτων, προχώρησε σε πολλαπλούς ελέγχους των λεωφορείων που εκτελούν τη μαθητική υπηρεσία. Οι έλεγχοι αυτοί υπερβαίνουν σημαντικά όσα προβλέπουν η εθνική νομοθεσία και οι συμβάσεις με τους παρόχους (εταιρείες επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία). Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση ότι οι διαδρομές που εξυπηρετούν τους μαθητές εκτελούνται μόνο με οχήματα που πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις ασφάλειας. Με την ίδια αυστηρότητα, το Υπουργείο εφαρμόζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των συμβάσεων και σε παραβάσεις από τους ίδιους τους παρόχους ή/και τους οδηγούς.

Ωστόσο, η ασφάλεια στη μεταφορά των μαθητών δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική κατάσταση των οχημάτων. Εξαρτάται εξίσου από τις συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαδρομών. Το Υπουργείο δεν πρόκειται να επιδείξει οποιαδήποτε ελαστικότητα ούτε σε αυτό το πεδίο.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν μεμονωμένα περιστατικά βανδαλισμών και πρόκλησης φθορών σε μαθητικά λεωφορεία, καθώς και περιστατικά έντονης οχλαγωγίας και ανάρμοστης συμπεριφοράς μαθητών. Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και σε προηγούμενες σχολικές χρονιές. Σε ένα λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές, τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο και επηρεάζουν τη συγκέντρωση του οδηγού λεωφορείου στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Η ρίψη αντικειμένων, η λεκτική ή/και σωματική παρενόχληση οδηγών, η μετακίνηση μαθητών κατά την κίνηση του οχήματος, το κάπνισμα και οι φθορές σε καθίσματα ή σε εξοπλισμό ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο όλους τους επιβαίνοντες και, πρωτίστως, τους υπόλοιπους μαθητές.

Οι υλικές ζημιές έχουν επίσης άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς λεωφορεία που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να πρέπει να τεθούν προσωρινά εκτός κυκλοφορίας για έλεγχο και επισκευή. Η άμεση αντικατάστασή τους δεν είναι πάντοτε εφικτή, λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων λεωφορείων και οδηγών. Σε περιπτώσεις όπου η ασφαλής εκτέλεση μιας διαδρομής δεν μπορεί να διασφαλιστεί, η προσωρινή αναστολή της είναι αναπόφευκτη μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής λειτουργία της.

Το Υπουργείο απευθύνει έκκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και προς τους Συνδέσμους Γονέων, να συμβάλουν ενεργά ώστε οι μαθητές να συμπεριφέρονται κόσμια κατά τη μεταφορά τους. Ζητά ειδικότερα να ενημερώσουν τα παιδιά ότι οφείλουν:

να παραμένουν στη θέση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής,

να σέβονται το όχημα, τον οδηγό και τους συνεπιβάτες και συμμαθητές τους,

να αναφέρουν στον οδηγό ή στη διεύθυνση του σχολείου τους οποιοδήποτε περιστατικό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Η υπεύθυνη συμπεριφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελεί μέρος της αγωγής των αυριανών πολιτών.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τα μέτρα αυτά δεν στρέφονται κατά των ευσυνείδητων μαθητών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα. Αντίθετα, αποσκοπούν στην προστασία τους από συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τις διευθύνσεις των σχολείων, τους γονείς και τους Συνδέσμους Γονέων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αποκατάσταση των διαδρομών το συντομότερο δυνατό.

Το Υπουργείο εκφράζει τη λύπη του για την ταλαιπωρία που προκαλεί στους μαθητές και στις οικογένειές τους η αναστολή διαδρομών. Διαβεβαιώνει ότι η ασφαλής μεταφορά των μαθητών είναι και θα παραμείνει πρώτιστο μέλημά του.