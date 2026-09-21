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Συνεχίζονται οι έρευνες της Τροχαίας Αμμοχώστου προς εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που παρέσυρε ζευγάρι τουριστών από τη Βρετανία, 28 και 29 χρόνων, τα ξημερώματα της Κυριακής και έπειτα εγκατέλειψε τη σκηνή αφήνοντάς τους αβοήθητους. Η 28χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο η κατάσταση του συντρόφου της παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews οι δύο νεαροί επέστρεφαν πεζοί στο κατάλυμα στο οποίο διαμένουν, έπειτα από διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο της περιοχής Περνέρα στο Παραλίμνι. Καθώς περπατούσαν σε χωματόδρομο στην οδό Βρυσουδιών, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο τους παρέσυρε. Αμέσως μετά την σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η 28χρονη αφότου έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο, ενώ ο 29χρονος φέρει βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλά κατάγματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, καθώς και για εντοπισμό του οδηγού του οχήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες κι από περιοίκους.

Η Αστυνομία παρακαλεί οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του εμπλεκόμενου οχήματος ή του οδηγού του, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23803028 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.