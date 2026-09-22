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Έρευνα για το πότε βγαίνουν οι Ευρωπαίοι στη σύνταξη και πόσα χρόνια παραμένουν συνταξιούχοι παρουσιάζει το Euronews.

Εντός της ΕΕ, η μεγαλύτερη περίοδος που παραμένει κανείς συνταξιούχος εντοπίζεται στο Λουξεμβούργο, με τους άνδρες να αναμένεται να λαμβάνουν σύνταξη για 22 έτη

Το γνωστό μέσο σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανά χώρα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 2024 η ηλικία συνταξιοδότησης στην ΕΕ ήταν 64,7 έτη για τους άνδρες και 64 έτη για τις γυναίκες.

Δεδομένου ότι οι πολίτες αποκτούν το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη μόλις φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης, το Euronews Business χρησιμοποίησε το προσδόκιμο ζωής κατά την ηλικία συνταξιοδότησης σε κάθε χώρα για να κάνει τις συγκρίσεις.

Οι πολίτες μπορούν να αναμένουν να λάβουν σύνταξη για αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούν και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο απαιτούμενος αριθμός ετών εργασίας.

Φυσικά, ορισμένοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται και μετά που φτάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης.

18,4 έτη για τους άνδρες, 21,8 έτη για τις γυναίκες

Οι άνδρες στην ΕΕ αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο 18,4 έτη μετά τη συνταξιοδότησή τους, σε σύγκριση με 21,8 έτη για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στο προσδόκιμο ζωής κατά την ηλικία συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ για το 2024.

Για τους άνδρες, ο αναμενόμενος αριθμός ετών κατά τα οποία θα λαμβάνουν σύνταξη κυμαίνεται από 14,7 έτη στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία έως 27,3 έτη στην Τουρκία.

Εντός της ΕΕ, η μεγαλύτερη περίοδος που παραμένει κανείς συνταξιούχος εντοπίζεται στο Λουξεμβούργο, με τους άνδρες να αναμένεται να λαμβάνουν σύνταξη για 22 έτη.

Σύμφωνα με το Euronews, αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: τις διαφορές στην ηλικία συνταξιοδότησης και στο προσδόκιμο ζωής.

Οι άνδρες συνταξιούχοι στην Ελλάδα (21 έτη), τη Γαλλία (20,7), τη Σλοβενία (20,7), την Ελβετία (20,4) και τη Μάλτα (20,2) αναμένεται επίσης να περάσουν περισσότερα από 20 έτη στη συνταξιοδότηση.

Ο αναμενόμενος αριθμός ετών συνταξιοδότησης είναι επίσης υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ των 18,4 ετών στην Κύπρο (19,8), τη Σουηδία (19,4), την Πορτογαλία (19,3), το Βέλγιο (19,1), την Ιρλανδία (19), το Ηνωμένο Βασίλειο (19), την Αυστρία (18,8) και τη Φινλανδία (18,7).

Ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες, σε δυσχερέστερη θέση βρίσκονται οι συνταξιούχοι στη Γερμανία

Όπως σημειώνει το Euronews, τα παραπάνω στοιχεία στοιχεία δείχνουν ότι, με εξαίρεση τη Γερμανία, οι άνδρες στις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αναμένεται να περάσουν περισσότερα έτη στη συνταξιοδότηση από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στη Γερμανία, ο αριθμός αυτός είναι 1,1 έτη κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ένα σημαντικό χάσμα σε σχέση με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Αντίθετα, εκτός από τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, οι άνδρες συνταξιούχοι αναμένεται να περάσουν τα λιγότερα χρόνια στη συνταξιοδότηση στη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία, όπου ο αριθμός αυτός είναι κάτω από 16 χρόνια.

Όσον αφορά τις γυναίκες, ο αναμενόμενος αριθμός ετών στη συνταξιοδότηση είναι 21,8 στην ΕΕ, ενώ κυμαίνεται από 18,6 χρόνια στην Ουγγαρία έως 34,5 χρόνια στην Τουρκία.

Επίσης, υπερβαίνει τα 25 χρόνια στο Λουξεμβούργο.

Οι γυναίκες στη Σλοβενία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελβετία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Φινλανδία προβλέπεται επίσης να περάσουν περισσότερα από 22 χρόνια στη συνταξιοδότηση, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να λαμβάνουν σύνταξη για διάστημα άνω των 22 ετών.

Όσον αφορά τις γυναίκες, όχι μόνο η Γερμανία (20,3) αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο (21) βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Εκτός από την Ουγγαρία, σε αρκετές χώρες οι γυναίκες αναμένεται να περάσουν λιγότερα από 20 χρόνια στη συνταξιοδότηση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Βουλγαρία (18,8), η Ρουμανία (19,1), η Ολλανδία (19,2), η Κροατία (19,6), η Δανία (19,7), η Λετονία (19,8) και η Ισλανδία (19,8).

Ηλικία συνταξιοδότησης και αναμενόμενη ηλικία θανάτου – Η εξαίρεση της Τουρκίας

Το 2024, η Τουρκία αποτελεί μια εξαίρεση μεταξύ των 32 ευρωπαϊκών χωρών, με την ηλικία συνταξιοδότησης να ανέρχεται σήμερα στα 52 έτη για τους άνδρες και στα 49 έτη για τις γυναίκες.

Εκτός από την Τουρκία, η ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται από 62 έως 67 έτη για τους άνδρες και από 60 έως 67 έτη για τις γυναίκες στις υπόλοιπες χώρες του καταλόγου.

Η ηλικία συνταξιοδότησης στην ΕΕ είναι 64,7 έτη για τους άνδρες και 64 έτη για τις γυναίκες.

Το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 83,1 έτη, σε σύγκριση με 85,8 έτη για τις γυναίκες.

Διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη συνταξιοδότηση

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι γυναίκες αναμένεται να περάσουν 3,4 χρόνια περισσότερο στη συνταξιοδότηση σε σχέση με τους άνδρες.

Το χάσμα αυτό κυμαίνεται από 1,6 χρόνια στην Ισλανδία έως 7,2 χρόνια στην Τουρκία.

Το χάσμα αυτό ανέρχεται επίσης σε τέσσερα χρόνια ή και περισσότερο στην Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Ωστόσο, τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε αυτές τις χώρες είναι συγκριτικά χαμηλότερα, επισημαίνει το Euronews.

Μια άλλη πτυχή είναι το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των φύλων.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο 23% λιγότερα στις συντάξεις από τους άνδρες, ενώ το χάσμα αυτό φτάνει το 37% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μέση πραγματική ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση πραγματική ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας μπορεί να διαφέρει από την ηλικία συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, στην ΕΕ, η ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι 64,7 έτη, ενώ η μέση ηλικία εξόδου είναι 63,8 έτη.

Για τις γυναίκες, η ηλικία εξόδου είναι 62,9 έτη, σε σύγκριση με ηλικία συνταξιοδότησης 64 ετών.

Η πιο εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ της ηλικίας συνταξιοδότησης και της ηλικίας αποχώρησης από την αγορά εργασίας παρατηρείται στην Τουρκία.

Ενώ οι άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52, η μέση ηλικία αποχώρησής τους είναι τα 60,8 έτη.

Για τις γυναίκες, τα αντίστοιχα στοιχεία είναι 49 και 60,5 έτη.

Τα αναμενόμενα έτη μετά την έξοδο από την αγορά εργασίας θα ανέρχονταν σε 18,2 για τους άνδρες και σε 22,6 για τις γυναίκες στην Τουρκία.

Αυτό υποδηλώνει ότι, αν και τα αναμενόμενα έτη συνταξιοδότησης είναι τα υψηλότερα στην Τουρκία, ο αριθμός αυτός θα ήταν σημαντικά χαμηλότερος αν ληφθεί υπόψη η ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας.

Οι συντάξεις αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για τους ηλικιωμένους Ευρωπαίους, ενώ τα επίπεδα των συντάξεων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και σε όρους αγοραστικής δύναμης, υπογραμμίζει το Euronews.

in.gr