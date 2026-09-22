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Δεν άφησε πολλά περιθώρια για τις εξελίξεις των επόμενων ημερών ο υπουργός Εργασίας, όσον αφορά στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μιλώντας χθες μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Μαρίνος Μουσιούττας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι:

Καταθέτει το νομοσχέδιο στη Βουλή τέλος του μήνα και 13 Οκτωβρίου ξεκινά η συζήτηση.

Την επόμενη Δευτέρα θα αναμένει τις εισηγήσεις συντεχνιών και εργοδοτών.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση η συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα, ώστε να προχωρήσουν οι πυλώνες «1» και «0».

Αναμένει από τους εταίρους να ανοίξουν πρώτοι τα χαρτιά τους για τα Ταμεία Προνοίας.

Διέψευσε τα περί ανακατανομής πόρων για τη μεταρρύθμιση. Ένα ποσό θα δοθεί από το ΤΚΑ και ένα από τα δημόσια οικονομικά.

Τη Δευτέρα με εισηγήσεις

Ο διάλογος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πλησιάζει στο τέλος του όσον αφορά στην παρούσα φάση. Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε χθες ότι «μπορούμε να συζητούμε ακόμα 10 χρόνια αν θέλουμε», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο για τον πυλώνα «0» και «1» θα κατατεθεί στη Βουλή τέλος Σεπτεμβρίου και αναμένεται ότι στις 13 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η συζήτηση.

Πρόσθεσε ότι χθες ανέμενε και τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων στις διάφορες υποομάδες της μεταρρύθμισης, πλην όμως ανέφεραν ότι για να μπορέσουν να κάνουν εισηγήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοθετήματος.

Η διαδικασία αυτή είπε, θα συνεχιστεί τις επόμενες τρεις ημέρες καθημερινά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορούν τη Δευτέρα, στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, να έρθουν όσοι θέλουν με εισηγήσεις πάνω στην πρόταση.

Δεν μπαίνει προϋπόθεση για 2ο πυλώνα

Για το δεύτερο πυλώνα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι σήμερα θα συνεδριάσει η Τεχνική Επιτροπή. Αφού διευκρίνισε ότι άλλο θα είναι το νομοθέτημα για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλο το νομοθέτημα που θα γίνει για τα Ταμεία Προνοίας, πρόσθεσε ότι σύντομα θα έρθουν οι αναλογιστές από το ILO, καθώς και σύμβουλος από το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει η διαδικασία.

Είπε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο για τον 2ο πυλώνα, «νοουμένου ότι πρώτα ακούσουμε τις θέσεις των εταίρων και πώς θα αντικρίζουν το θέμα όχι μόνο στο μεγάλο ερώτημα, υποχρεωτικά ή εθελοντικά, αλλά και στα επιμέρους θέματα που αφορούν τον 2ο πυλώνα». Σε ερώτηση για το αν θα προωθήσει η Κυβέρνηση υποχρεωτικά ταμεία προνοίας, ο Υπουργός δεν άνοιξε τα χαρτιά του.

«Επιτρέψτε μου να έχουμε και εμείς τη στρατηγική μας», σημειώνοντας ότι δεν θα πει δημόσια τι προτείνει και ότι περιμένει πρώτα τις θέσεις των εταίρων. Ανέφερε ότι η διαφωνία έγκειται στο ότι «εμείς δεν βάζουμε ως προϋπόθεση ότι για να προχωρήσουν ο πυλώνας 0 και ο πυλώνας 1, θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα συμφωνία για τον 2ο πυλώνα. Η θέση των εταίρων είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα ή σύντομα να υπάρξει και συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα που με βάση αυτήν τη συμφωνία θα γίνει το νομοθέτημα το οποίο θα περιλαμβάνει από το άλφα ως το ωμέγα πώς θα λειτουργούν τα ταμεία προνοίας», είπε.

Κόστος για μεταρρύθμιση

Σε ερώτηση για το κόστος της μεταρρύθμισης εφόσον εφαρμοστεί ως έχει, ο Υπουργός παρέπεμψε στους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών και επεσήμανε πως «η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση για το κράτος εκτιμάται σε €486 εκατ. για την εξαετία και για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων €334 εκατ., άρα περίπου συνολικά €820 εκατ. σε βάθος εξαετίας».

Σχολιάζοντας ότι μετά την περασμένη συνάντηση οι κοινωνικοί εταίροι έκαναν λόγο για ανακατανομή πόρων, είπε ότι «αν διορθώσω τα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά χαλάσω τα της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε το επακόλουθο θα είναι να έχει πρόβλημα και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν μιλούμε για ανακατανομή. Ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα κομμάτι από τα δημόσια οικονομικά χωρίς να διαταράσσονται οι ισορροπίες», σημείωσε.

Αύξηση εισφορών

Καταληκτικά, ερωτηθείς για το θέμα που προέκυψε με την αύξηση εισφορών και το όριο συνταξιοδότησης, ο Μαρίνος Μοσυιούττας είπε ότι η αναφορά από πλευράς κυβέρνησης έγινε ως δυνητική, εάν χρειαστεί, αύξηση των εισφορών, ώστε να μην χρειαστεί να υπάρξει είτε μείωση συντάξεων, είτε αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης.

Πρόσθεσε ότι κάθε πέντε χρόνια γίνεται μελέτη για το προσδόκιμο της ζωής και αν και εφόσον αναδείξει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το όριο, τότε συζητείται αύξηση, αλλά αυτό είναι ανεξάρτητο από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.