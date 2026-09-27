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Πολιτικές αναταράξεις προκάλεσε στον ΔΗΣΥ η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, για τις προεδρικές εκλογές.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στο philenews, υπογράμμισε ότι ο ΔΗΣΥ είναι ένα κόμμα με θεσμούς, διαδικασίες και κανόνες. «Όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ασφαλώς έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει. Το αυτονόητο, όμως, είναι ότι οι υποψηφιότητες για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού κρίνονται μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του κόμματος».

Ο κ. Δίπλαρος υπενθύμισε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπήρξε πρόεδρος του ΔΗΣΥ και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης. «Γι’ αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται μια καθαρή απάντηση: Διεκδικεί το χρίσμα του ΔΗΣΥ μέσα από τη διαδικασία του κόμματος ή ανακοινώνει μια υποψηφιότητα ανεξάρτητη από αυτήν;»

Τόνισε, παράλληλα, ότι «δεν είναι θέμα προσώπων», αλλά «θέμα θεσμών, σεβασμού στη βάση και ενότητας της παράταξης».

«Εμείς δεν πρόκειται να προκαταλάβουμε καμία διαδικασία ούτε να αποκλείσουμε κανέναν. Θα τηρήσουμε τους κανόνες μας και θα αφήσουμε τα μέλη και τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ να αποφασίσουν».

«Αυτό που δεν πρέπει να συμβεί είναι να δημιουργηθεί ένα τετελεσμένο που θα θέτει υπό αμφισβήτηση μια διαδικασία η οποία πρέπει να είναι καθαρή, ισότιμη και σεβαστή από όλους», πρόσθεσε.

«Δεν είναι δική μου δουλειά, ως αναπληρωτής πρόεδρος, να αποφασίσω ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Δική μου ευθύνη είναι να διασφαλίσω ότι όποιος θέλει να διεκδικήσει το χρίσμα θα το κάνει με τους ίδιους κανόνες και μέσα από την ίδια διαδικασία».

Ερωτηθείς αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα στηρίξει τον νικητή της διαδικασίας, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι «αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα».

«Όποιος μπαίνει σε μια εσωκομματική διαδικασία, οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κανόνες του παιχνιδιού και να σέβεται το αποτέλεσμα. Η ενότητα του ΔΗΣΥ δεν μπορεί να είναι α λα καρτ», ανέφερε.