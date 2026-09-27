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Η επίσημη λειτουργία του Pafos Hospice στην Τάλα, σηματοδοτήθηκε σήμερα με την τελετή αγιασμού του φιλανθρωπικού έργου από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο. Το νέο Hospice της Πάφου θα λειτουργεί σε έπαυλη στην περιοχή «Στεφάνι» της Τάλας, την οποία δώρισε για τον σκοπό αυτό ζεύγος Βρετανών μόνιμων κατοίκων της κοινότητας και θα είναι υπό την διαχειριστική ευθύνη του φιλανθρωπικού οργανισμού Pafos Hospice.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκη Κόνικκο, σε αυτό θα προσφέρεται δωρεάν και συνεχής ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο, καθώς και στις οικογένειές τους, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αυτών μέχρι τέλους. Αυτό θα επιτυγχάνεται, είπε, με την εργασία επιστημόνων και λειτουργών υγείας οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες για τη διαχείριση του πόνου και την ανακούφιση, για την ψυχική και πνευματική στήριξη, όπως επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας, τόνισε ο κ. Κόνικκος, είναι ευγνώμων προς τους δωρητές για την σπουδαία χειρονομία τους και διαβεβαιώνει ότι από πλευράς της η κοινοτική αρχή θα στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο τον ιερό σκοπό του ιδρύματος.

Την καθαριότητα του χώρου, όπως και τα εδέσματα της σημερινής τελετής των εγκαινίων προσφέρουν οι γυναίκες μέλη του σωματείου γυναικών «Ζήνα Κάνθερ» Τάλας, ενώ στη λειτουργία της νέας δομής παροχής ανακουφιστικής φροντίδας συνέφερε τα μέγιστα ο γιατρός Άριστος Γεωργίου και ο αρχιτέκτονας Γιάννης Κουτσόλαμπρος για τις λειτουργικές αλλαγές που απαιτούνταν στην έπαυλη για να λειτουργήσει ως ιατρικής μορφής μονάδα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, τελώντας τον αγιασμό του έργου, συνεχάρη τους δωρητές του έργου και όλους όσοι συνέβαλαν στη λειτουργία του.

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, ο πρόεδρος του Pafos Hospice, Κρις Τζόουνς και το μέλος του ΔΣ, Μιχάλης Νικολάου, σε χαιρετισμούς τους εξέφρασαν επίσης ευγνωμοσύνη για τη δωρεά και για την εργασία όλων όσοι συνέβαλαν στο να γίνει από σήμερα πραγματικότητα η ανακουφιστική αυτή φροντίδα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Στην σημερινή τελετή στην Τάλα παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος και Νικολέτα Κωνσταντίνου, η δημοτική σύμβουλος Πάφου του ΑΚΕΛ, Μαριέλλα Θεοφάνους, ο Επίσκοπος Χύτρων, Ηγούμενος της Μονής Αγίου Νεοφύτου, Λεόντιος και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της επαρχίας Πάφου.

Στην Πάφο, το Friend’s Hospice ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, από μια ομάδα αλλογενών κατοίκου Πάφου, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να χρεώσει ούτε ένα σεντ έχει περιθάλψει κάπου 2000 ασθενείς στα τελικά στάδια της ασθένειάς τους με το συντριπτικό 70% να είναι γηγενείς Κύπριοι. Το ίδρυμα έχασε ωστόσο πριν κάποια χρόνια τη στέγη του σε κλινική της Πάφου και αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητές του. Η παραχώρηση όμως της παλιάς ευρύχωρης έπαυλης του ζεύγους των Βρετανών, επέτρεψε την μεταφορά και πλέον την επαναλειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, Γιαννάκη Κόνικκο, σε αυτό θα προσφέρεται δωρεάν και συνεχής ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο, καθώς και στις οικογένειές τους, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων αυτών μέχρι τέλους.

​Αυτό θα επιτυγχάνεται, είπε, με την εργασία επιστημόνων και λειτουργών υγείας οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες για τη διαχείριση του πόνου και την ανακούφιση, για την ψυχική και πνευματική στήριξη, όπως επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας, τόνισε ο κ. Κόνικκος, είναι ευγνώμων προς τους δωρητές για την σπουδαία χειρονομία τους και διαβεβαιώνει ότι από πλευράς της η κοινοτική αρχή θα στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο τον ιερό σκοπό του ιδρύματος.

Την καθαριότητα του χώρου, όπως και τα εδέσματα της σημερινής τελετής των εγκαινίων προσφέρουν οι γυναίκες μέλη του σωματείου γυναικών «Ζήνα Κάνθερ» Τάλας, ενώ στη λειτουργία της νέας δομής παροχής ανακουφιστικής φροντίδας συνέφερε τα μέγιστα ο γιατρός Άριστος Γεωργίου και ο αρχιτέκτονας Γιάννης Κουτσόλαμπρος για τις λειτουργικές αλλαγές που απαιτούνταν στην έπαυλη για να λειτουργήσει ως ιατρικής μορφής μονάδα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, τελώντας τον αγιασμό του έργου, συνεχάρη τους δωρητές του έργου και όλους όσοι συνέβαλαν στη λειτουργία του.

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας, Γιαννάκης Κόνικκος, ο πρόεδρος του Pafos Hospice, Κρις Τζόουνς και το μέλος του ΔΣ, Μιχάλης Νικολάου, σε χαιρετισμούς τους εξέφρασαν επίσης ευγνωμοσύνη για τη δωρεά και για την εργασία όλων όσοι συνέβαλαν στο να γίνει από σήμερα πραγματικότητα η ανακουφιστική αυτή φροντίδα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Στην σημερινή τελετή στην Τάλα παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος και Νικολέτα Κωνσταντίνου, ο Επίσκοπος Χύτρων, Ηγούμενος της Μονής Αγίου Νεοφύτου, Λεόντιος και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της επαρχίας Πάφου.

Στην Πάφο, το Friend’s Hospice ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, από μια ομάδα αλλογενών κατοίκου Πάφου, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να χρεώσει ούτε ένα σεντ έχει περιθάλψει κάπου 2000 ασθενείς στα τελικά στάδια της ασθένειάς τους με το συντριπτικό 70% να είναι γηγενείς Κύπριοι. Το ίδρυμα έχασε ωστόσο πριν κάποια χρόνια τη στέγη του σε κλινική της Πάφου και αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητές του. Η παραχώρηση όμως της παλιάς ευρύχωρης έπαυλης του ζεύγους των Βρετανών, επέτρεψε την μεταφορά και πλέον την επαναλειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.