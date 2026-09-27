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Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα αντιαεροπορικά συστήματα σε άλλη χώρα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό».

«Απαραίτητη η έγκριση της Ρωσίας»

Ο Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας, ενώ έθεσε συγκεκριμένους όρους ως προς τη χώρα που θα τα παραλάβει.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Η Ρωσία ζητά διαβεβαιώσεις για τη μη περαιτέρω μεταφορά

Η αναφορά του Λαβρόφ συνδέεται με την απαίτηση της Μόσχας να διασφαλιστεί ότι τα S-400, εφόσον μεταφερθούν από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, δεν θα καταλήξουν στη συνέχεια σε άλλο κράτος. Ο Ρώσος υπουργός επικαλέστηκε σχετικά παραδείγματα μεταφοράς οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.



Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις Ευρωπαίων που αγοράζουν όπλα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου και υπογράφουν συμφωνίες που απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά τους, για να διαπιστωθεί αργότερα ότι τα όπλα αυτά κατέληξαν στην Ουκρανία.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, στην περίπτωση των S-400, θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ώστε να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

Δήλωση Χακάν Φιντάν

«Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017» δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.



skai.gr