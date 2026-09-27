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Η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς επαναβεβαιώθηκε και στη Νέα Υόρκη, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ορισμένες νέες ιδέες που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά, ανέφερε την Κυριακή ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Κελοκεδάρων, στην Πάφο, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι το τέλος του δρόμου. “Σίγουρα δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, γιατί η αδράνεια υπηρετεί το τουρκικό αφήγημα περί ύπαρξης δύο κρατών και ότι η λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου δεν μπορεί να επιτευχθεί”, είπε.

“Κάτι τέτοιο δεν γίνεται αποδεκτό, όχι μόνον από εμάς, αλλά ούτε από τη διεθνή κοινότητα”, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε από την έδρα των ΗΕ τη διαβεβαίωση ότι η βάση λύσης του Κυπριακού και το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν πρόκειται να χαθούν με την αλλαγή στην ηγεσία του διεθνούς οργανισμού.

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη κατοχή, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχθεί ή να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της εισβολής, σημειώνοντας πως «η απαλλαγή από τα κατοχικά δεσμά, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η βάση λύσης του Κυπριακού και το διαπραγματευτικό κεκτημένο παραμένουν σταθερά, ενώ περιέγραψε ως όραμα τη «μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κανονικό κράτος, πραγματικά ελεύθερο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό, χωρίς εγγυητές με μονομερή επεμβατικά δικαιώματα».

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «η θυσία όσων μνημονεύουμε σήμερα, όπως και όλων των ανδρών και γυναικών, που έπεσαν κατά καιρούς υπέρ της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, θα δικαιωθεί μόνο με τον τερματισμό της κατοχής, με την απελευθέρωση και την επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφερθείς στους ήρωες της κοινότητας Κελοκεδάρων, ο κ. Αντωνίου μνημόνευσε τον Παναγιώτη Διομήδους, τον Κώστα Γεωργίου Φωτίου, τον καταδρομέα Παντελή Πούρο και τη μητέρα του Αντιγόνη Πούρου, τον οδηγό Παύλο Ηρακλέους και τον Συνταγματάρχη Ανδρέα Αρέστη, καθώς και τα 58 τέκνα της κοινότητας που συμμετείχαν σε διάφορα μέτωπα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο Κελοκεδαρίτες που έδωσαν τη ζωή τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Αλέξανδρο Χρυσοστόμου και τον Κώστα Δημήτρη.

Κλείνοντας, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι η Πολιτεία αντλεί δύναμη από τις θυσίες και την αντοχή των προηγούμενων γενεών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προσήλωσης στον στόχο της ελευθερίας.

«Αντλούμε δύναμη από τα αστείρευτα αποθέματα του λαού μας και επιστρέφουμε στις πηγές μας, στις ρίζες μας, στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που παρά τις κακουχίες έμειναν όρθιοι και βρήκαν το σθένος να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από τα χαλάσματα», ανέφερε.

ΚΥΠΕ