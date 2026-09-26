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Η συμβολική φιγούρα των «Μικρών Ηρώων», ως μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν καθημερινά μάχη με τον καρκίνο, δόθηκε σήμερα στον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου.

Κατά την διάρκεια της τελετής ο Δημαρχεύων Πάφου συνεχάρη το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και τις οικογένειες των παιδιών που αντιμετωπίζουν την ασθένεια, για το κουράγιο τους και το σημαντικό έργο που επιτελούν στο να στηριχθούν εμπράκτως τα παιδιά αυτά.

Ο Δήμος Πάφου, επεσήμανε ο Άγγελος Ονησιφόρου, στέκεται δίπλα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους, με κάθε διαθέσιμο μέσο του, πιστεύοντας ακράδαντα, όπως τόνισε, ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο του μια τόσο δύσκολη μάχη.

Το ίδρυμα και οι ίδιοι οι μικροί ήρωες, κατέληξε, στέλνουν το ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που νοσούν και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους.