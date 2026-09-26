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Καταζητείται ο MEDYAN AL SHABAN, 19 ετών, υπήκοος Συρίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόδρασης από νόμιμη κράτηση, η οποία διαπράχθηκε στις 25/09/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.