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Μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εορτές της επαρχίας Πάφου και παγκύπρια, η γιορτή του Αγίου Νεοφύτου και η μεγάλη πανήγυρις που γίνεται στους χώρους πέριξ αυτής, ξεκινά απόψε και θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Το θρησκευτικό σκέλος της εορτής θα αρχίσει αύριο, Κυριακή, με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στις 5.30μμ, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου. Μετά την λειτουργία θα γίνει η λιτάνευση των τιμίων λειψάνων του Αγίου.

Την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής της ανεύρεσης και ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νεοφύτου, θα τελεστεί ο όρθρος και στη συνέχεια η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και συλλειτουργούντων του Ηγουμένου της Μονής Αγίου Νεοφύτου, Επισκόπου Χύτρων Λεοντίου και των πατέρων της Μονής. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει και πάλι η λιτάνευση των τιμίων λειψάνων του Αγίου Νεοφύτου.

Από σήμερα, στον ευρύτερο χώρο του μοναστηριού έχουν στηθεί οι πάγκοι και άλλες εγκαταστάσεις των πλανοδιοπωλών για το πανηγύρι που κάθε χρόνο διεξάγεται το τριήμερο αυτό και που προσελκύει χιλιάδες πιστούς και άλλους επισκέπτες από όλη την Κύπρο.

Ήδη η Τροχαία Πάφου έχει λάβει μέτρα για την ασφαλή διακίνηση επισκεπτών και περιοίκων στην περιοχή της Μονής, αλλά και για την στάθμευση των χιλιάδων οχημάτων που θα διακινηθούν στην περιοχή από απόψε μέχρι και την Δευτέρα.