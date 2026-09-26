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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του επιφανούς Βρετανού εξερευνητή Ράνουλφ Φάινς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και δύο χρόνια.

Άτομα από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον εκφράζουν φόβους για την κατάσταση του 82χρονου, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του τον κρατά απομονωμένο. Όπως αναφέρουν, εδώ και πολλούς μήνες δεν έχουν καταφέρει να τον συναντήσουν, με αποτέλεσμα να ζητήσουν ακόμη και την παρέμβαση του βασιλιά Καρόλου.

Το ερώτημα «Πού είναι ο σερ Ράνουλφ Φάινς;» τέθηκε για πρώτη φορά δημόσια την προηγούμενη εβδομάδα από την εφημερίδα Daily Telegraph. Η εφημερίδα παρουσίασε μια εκτενή έρευνα, καταγράφοντας τις απεγνωσμένες προσπάθειες που καταβάλλουν φίλοι του, η αδελφή της πρώτης συζύγου του και ο θετός του γιος για να μάθουν πού βρίσκεται.



Absolutely horrendous story of what has happened to explorer Sir Ranulph Fiennes in his care home. pic.twitter.com/BTbGSmHLeh — James Melville 🚜 (@JamesMelville) September 25, 2026

Ποιος είναι ο Ράνουλφ Φάινς

Ο Ράνουλφ Φάινς, απόγονος αριστοκρατικής οικογένειας, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των εξερευνήσεων. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που πραγματοποίησε τον περίπλου της Γης διασχίζοντας και τους δύο πόλους από το 1979 έως το 1982, καθώς και ο πρώτος που διέσχισε την Ανταρκτική πεζός και χωρίς καμία υποστήριξη το 1993.

Η φήμη του επισφραγίστηκε το 1982, όταν το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες τον ανακήρυξε «τον σπουδαιότερο εν ζωή εξερευνητή».

Ranulph Fiennes has been blackmailed by his wife, Louise, for over 20 years. The basis of her power of the intrepid explorer is threefold. Louise Millington-Cotes devised a clever scheme to entrap Sir Ranulph and take control over his life almost as soon as the two met. (1/4) pic.twitter.com/Wx6SNgjmLO September 25, 2026

Σύμφωνα με την Telegraph, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Φάινς ήταν τον Οκτώβριο του 2024, σε μια τιμητική εκδήλωση στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία. Μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος, απολογήθηκε που δεν μπορούσε να παραστεί αυτοπροσώπως λόγω της κατάστασης της υγείας του, καθώς εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει τη νόσο του Πάρκινσον. «Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία για πολλές ακόμη περιπέτειες μαζί», ανέφερε τότε.

Οι συγγενείς στράφηκαν εναντίον της δεύτερης συζύγου του

Ωστόσο, οι συγγενείς του καταγγέλλουν ότι η δεύτερη σύζυγός του, Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς, η οποία έχει και τη νομική του κηδεμονία από το 2005, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει την επικοινωνία τους μαζί του. Η εφημερίδα αναφέρει ότι τον έχει μεταφέρει σε διαφορετικό οίκο ευγηρίας χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, εμποδίζοντας κάθε επαφή του με τον έξω κόσμο.

Ο θετός του γιος, Αλεξάντερ Μίλινγκτον-Κόουτς, ο οποίος τον συνάντησε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2024, ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα μια διαδικτυακή εκστρατεία με στόχο «τον εντοπισμό και την προστασία του».

«Ένας φίλος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν φαίνεται να αντιδρά, εκτός από ελάχιστους ανθρώπους», σημείωσε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο Μάικλ Κόμπολντ, πρώην εξερευνητής και συνεργάτης του Φάινς.

«Η κατάσταση μοιάζει βγαλμένη από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος του Τζον Λε Καρέ», δήλωσε στην Telegraph η συγγραφέας Αραμπέλα Μακιντάιρ-Μπράουν, αδελφή της πρώτης συζύγου του, Τζίνι, που απεβίωσε το 2004.

Θρίλερ με τον τόπο όπου βρίσκεται ο Φάινς

Το προηγούμενο καλοκαίρι, η ίδια κατάφερε να τον εντοπίσει σε ένα ίδρυμα στο Λονδίνο, όπου εισήχθη ως τρόφιμος για να μπορέσει να του μιλήσει. Όταν την επόμενη μέρα η ταυτότητά της έγινε γνωστή, υποχρεώθηκε να αποχωρήσει, ενώ ο Ράνουλφ Φάινς μεταφέρθηκε αλλού.

Λίγους μήνες πριν από αυτό το περιστατικό, ένας παλιός φίλος του εξερευνητή, ο Άντον Μπόουρινγκ, επικοινώνησε με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία ήταν ενήμερα για την υπόθεση. Ο βασιλιάς Κάρολος, φίλος του Φάινς εδώ και πολλά χρόνια, μέσω συνεργάτη του μετέφερε στον Μπόουρινγκ την ανησυχία του. Το παλάτι δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

Σήμερα, η Telegraph αποκαλύπτει ότι η αρμόδια δημόσια υπηρεσία για τη νομική προστασία ευάλωτων ενηλίκων αποφάνθηκε ότι ο Ράνουλφ Φάινς «στερήθηκε παράνομα την ελευθερία του» κατά τη σύντομη παραμονή του σε γηροκομείο στην Ουαλία στις αρχές του 2026.

Ο διευθυντής τού εν λόγω ιδρύματος περιέγραψε ότι ο εξερευνητής, ο οποίος είναι μακρινός ξάδελφος των ηθοποιών Ραλφ και Τζόζεφ Φάινς, είχε ιδιωτική νοσοκόμα και πραγματοποιούσε καθημερινές εξόδους φορώντας καπέλο, σκούρα γυαλιά και γάντια για να μην αναγνωρίζεται.

Το 2000 ο Φάινς είχε ακρωτηριάσει ο ίδιος τα δάχτυλά του, τα οποία είχαν υποστεί νέκρωση από κρυοπαγήματα μετά από πτώση του σε παγωμένα νερά κατά τη διάρκεια αποστολής στον Βόρειο Πόλο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει με τη Λουίζ Μίλινγκτον-Κόουτς ή την κόρη του ζευγαριού, Ελίζαμπεθ.

iefimerida.gr