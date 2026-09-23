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Συναγερμός σήμανε στο Φάλμουθ της Κορνουάλης, στη Βρετανία, μετά τον εντοπισμό αμερικανικής βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε περιοχή των αποβάθρων.

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνονται από τις εστίες τους, ενώ διακόπτονται και τα δρομολόγια των τρένων στην περιοχή, μεταδίδει η βρετανική Mirror.

To βλήμα εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας στις αποβάθρες του Φάλμουθ και πρόκειται να μετακινηθεί προκειμένου να εξουδετερωθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά 339 ακίνητα εκκενώνονται στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

🚨🇬🇧 300+ homes are being evacuated in Cornwall, UK, after a 250kg unexploded U.S. bomb from WWII was discovered underwater near Falmouth Docks.



Royal Navy mine-clearance divers are working on the air-dropped bomb, which was found roughly 40 meters off Pendennis Headland, while… pic.twitter.com/4YGrzDh6OC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2026

Συναγερμός στην Κορνουάλη της Βρετανίας

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, Ίαν Τόμσον, δήλωσε ότι αστυνομικοί και εθελοντές πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.

«Έχουμε αστυνομικούς και εθελοντές που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να μιλήσουν στους κατοίκους, εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις, και να επιβεβαιώσουν εάν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να φύγουν», ανέφερε.

Λόγω της θέσης της βόμβας, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, πολλά δρομολόγια τρένων από και προς το Φάλμουθ ακυρώνονται από τις 9 το πρωί. Δεν θα υπάρξουν λεωφορεία αντικατάστασης, εξαιτίας της φύσης του περιστατικού.

Η διαταραχή στις μετακινήσεις αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος της ημέρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα να παραταθεί, ανάλογα με την εξέλιξη της επιχείρησης, ανέφεραν οι αρχές.

Emergency services teams are now knocking on doors within the cordon area in Falmouth, advising residents to evacuate.



Please follow instructions from emergency services.



A rest centre is open at All Saints’ Church, Killigrew Street. Pets are welcome. pic.twitter.com/1wdYqVgUX2 — @cornwallcouncil (@CornwallCouncil) September 23, 2026

Η βόμβα 250 κιλών θα μεταφερθεί στη θάλασσα

Η βόμβα ζυγίζει περίπου 250 κιλά και αναμένεται να μεταφερθεί στη θάλασσα.

Στο σημείο έχουν ήδη φτάσει ειδικοί πυροτεχνουργοί του Βασιλικού Ναυτικού.

Ο αντιπλοίαρχος Μπεν Μπράουν, διοικητής της ομάδας εξουδετέρωσης βομβών του Βασιλικού Ναυτικού, περιέγραψε τη συσκευή ως «βόμβα γενικής χρήσης».

«Θα μπορούσε να ήταν ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό που επέστρεφε από μια αποστολή, η οποία δεν είχε εκτελεστεί επιτυχώς, και δεν είχε ρίξει το φορτίο του, οπότε χρειαζόταν να απαλλαγεί από τις βόμβες πριν προσγειωθεί», εξήγησε.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί κάποιο έκτακτο περιστατικό και να έπρεπε απλώς να την εγκαταλείψει. Θα μπορούσες να βάλεις την ίδια βόμβα σε μια ελαφρώς διαφορετική τοποθεσία, μια διαφορετική ημέρα, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, και να έχεις μια εντελώς διαφορετική απαιτούμενη αντίδραση».

Police give an update as hundreds of homes are evacuated in Falmouth over an unexploded WW2 bomb in docks pic.twitter.com/SmxbEo28zZ — BBC Cornwall (@BBCCornwall) September 23, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σχετικά μεγάλο εκρηκτικό αντικείμενο για τα δεδομένα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οι πυροτεχνουργοί, αν και η ομάδα του Πλίμουθ έχει διαχειριστεί αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις μέσα στη φετινή χρονιά.

Το Βασιλικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι οι ειδικοί του συνεχίζουν να υποστηρίζουν την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, μετά τον εντοπισμό της αμερικανικής αεροπορικής βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

iefimerida.gr