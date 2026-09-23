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Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Πάφου, λόγω βίαιου επεισοδίου μεταξύ ομάδας νεαρών.

Όπως πληροφορήθηκε το philenews, για άγνωστη αιτία λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα, ξέσπασε άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου, έξω από χώρο εστίασης.

Οι νεαροί, μάλιστα, φέρεται να γρονθοκοπούνταν, να πετούσαν καρέκλες και να εξύβριζαν.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ έντρομοι παρακολουθούσαν περίοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και γίνονται εξετάσεις για τον εντοπισμό τους.