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Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία μετά την είσοδο ρωσικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Mi-8 στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας, με μαχητικά αεροσκάφη της να κινητοποιούνται για την αναχαίτισή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχειρησιακής Διοίκησης των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων την Τετάρτη, το ελικόπτερο προερχόταν από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και παρέμεινε εντός του πολωνικού εναέριου χώρου για 42 δευτερόλεπτα, φτάνοντας σε βάθος περίπου 300 μέτρων.

Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία προσπάθεια της Ρωσίας να «δοκιμάσει την ετοιμότητα» της πολωνικής αεράμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ελικόπτερο παρέμεινε στον πολωνικό εναέριο χώρο για 42 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη απόσταση στην οποία εισήλθε εντός της Πολωνίας ήταν περίπου 300 μέτρα.

Η παραβίαση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα αεράμυνας τέθηκαν σε ετοιμότητα.

«Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και τα μέσα παρέμειναν σε ετοιμότητα. Η φύση του περιστατικού δείχνει ότι η Ρωσία δοκιμάζει για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα της αεράμυνάς μας», ανέφερε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού σε ανάρτησή της.

Η Πολωνία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της που συνδέεται με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό, καθώς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση.

protothema.gr