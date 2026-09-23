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Πιθανό εκρηκτικό υλικό, που βρέθηκε δίπλα στα συντρίμμια ενός drone έξω από σημαντική αεροπορική βάση της Bundeswehr, ερευνούν οι γερμανικές Αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν ενδεχόμενη σύνδεση με την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με κοινό ρεπορτάζ των γερμανικών μέσων Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, ένας αγρότης εντόπισε την προηγούμενη εβδομάδα το drone, το οποίο είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια, κοντά στην αεροπορική βάση Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία.

Μερικές ημέρες αργότερα, αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν ύποπτο υλικό σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τα συντρίμμια. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στα γερμανικά μέσα ότι οι ερευνητές θεωρούν πως η ουσία ενδέχεται να είναι εκρηκτική, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Nur einen Steinwurf von der Basis entfernt, die Deutschlands komplette A400M-Flotte beherbergt, liegen seit Montag die Trümmer einer Drohne im Wald – niemand weiß, wem sie gehörte.



Seit Montagnachmittag durchkämmt die niedersächsische Polizei ein Waldgebiet östlich des… pic.twitter.com/svum5AHNvQ — Anna (@AnnaDeMilanese) September 15, 2026

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι το υλικό ανήκε στο drone ούτε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε προετοιμαστεί για κάποια επίθεση.

Κοντά σε κομβική βάση της Bundeswehr

Η βάση Βούνστορφ φιλοξενεί τον στόλο των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών Airbus A400M της Γερμανίας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού της Bundeswehr σε διεθνείς αποστολές.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας (BKA) εξετάζουν εάν η υπόθεση μπορεί να συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες ανάμεσα στην κατασκευή του drone που βρέθηκε στη Βούνστορφ και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό της Λειψίας. Ένα εξάρτημα του drone φέρεται μάλιστα να είχε κατασκευαστεί με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

A farmer found a broken drone in a field next to Wunstorf air base, home of Germany's A400M transport fleet. Investigators believe it carried explosives and may have lain there up to two years. Same homemade build as the Leipzig airport drone, NDR, WDR and SZ report. #Germany pic.twitter.com/rswOynFn8B — MS in Germany (@MSinGermanyHQ) September 22, 2026

Ωστόσο, οι αρχές τσεκάρουν και το ενδεχόμενο το drone να βρισκόταν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς ακόμη και έως δύο χρόνια. Η αβεβαιότητα αυτή δυσκολεύει την προσπάθεια να προσδιοριστεί πότε συνετρίβη και αν σχετίζεται πράγματι με το σχέδιο επίθεσης στη Λειψία.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενος την εν εξελίξει έρευνα. Η ανακάλυψη στη Βούνστορφ συζητήθηκε επίσης σε εβδομαδιαία ενημέρωση για θέματα πληροφοριών και ασφάλειας στην Καγκελαρία.

Η απόπειρα στη Λειψία και τα ουκρανικά μεταγωγικά

Στις αρχές Αυγούστου, προσωπικό ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε εντόπισε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά σε προστατευμένη περιοχή φορτίων, κοντά σε αρκετά ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov An-124.

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση, εκτιμώντας ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις πως το drone είχε προορισμό να προκαλέσει έκρηξη. «Το drone είχε εξοπλιστεί με επαγγελματικά εκρηκτικά και πυροκροτητή», ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τεχνική βλάβη εμπόδισε την ενεργοποίηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Ένα δεύτερο αντικείμενο, το οποίο επίσης θεωρείται ότι μπορεί να ήταν drone, φέρεται να συγκρούστηκε με μεταγωγικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναπροσέγγισης λόγω του περιστατικού ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε αργότερα με ασφάλεια στο Ανόβερο, έχοντας υποστεί μικρές ζημιές.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε αποτελεί σημαντικό κέντρο πολιτικών εμπορευματικών μεταφορών αλλά και κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ. Τα ουκρανικά αεροσκάφη Antonov που επιχειρούν από εκεί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, οι ερευνητές θεωρούν ότι στόχος των δραστών ήταν η καταστροφή των ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών. Ένα από τα αεροπλάνα που βρίσκονταν κοντά στο drone με τα εκρηκτικά φέρεται να μετέφερε πυρομαχικά και καύσιμα αεροπορίας.

Η Γερμανία έδειξε τη Ρωσία για το περιστατικό στη Λειψία

Η γερμανική κυβέρνηση έχει αποδώσει την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την μέρος μιας ευρύτερης «υβριδικής εκστρατείας» της Μόσχας εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδική επίθεση», ενώ η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι έρευνες φέρεται να επικεντρώνονται σε δύο υπόπτους, μεταξύ των οποίων ένας Λετονός πολίτης που διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο και ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε επαφές με τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

protothema.gr