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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε σήμερα τις δυτικές κατηγορίες περί εμπλοκής της Μόσχας στο πρόσφατο περιστατικό με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς ως «την αρχή ενός πραγματικού πολέμου».

Η δήλωση του Λαβρόφ που μεταδόθηκε από το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS έρχεται λίγες ημέρες μετά τις κατηγορίες των γερμανικών αρχών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενδέχεται να βρίσκεται άτομο που σχετίζεται με τη Ρωσία.

🇷🇺🇩🇪 Lavrov: Germany’s actions are the “beginning of a real war”



Russian Foreign Minister Sergey Lavrov issued a stark warning over Germany’s accusations that Russia was responsible for the drone incident at Leipzig/Halle Airport:



“They found some drone. They said it was a… pic.twitter.com/pJ3QwogWcQ September 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο υπουργός Εσωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο, δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, έφερε χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική τεχνολογία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το drone ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά.

Η Μόσχα, ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή και κατηγορεί το Βερολίνο ότι προχωρά σε συμπεράσματα χωρίς επαρκή στοιχεία.

Η ταυτοποίηση υπόπτου

Σύμφωνα με πληροφορίες τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον άνθρωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό και την καθοδήγηση της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν άνδρα ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί επαφές με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο ύποπτος φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου μέσω του αεροδρομίου BER του Βερολίνου και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο προς τη Λειψία. Δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση με drones εγκατέλειψε τη χώρα, και πάλι αεροπορικώς μέσω του ίδιου αεροδρομίου.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται ότι έπαιξαν και ευρήματα DNA που εντοπίστηκαν στον χώρο και οδήγησαν στον δεύτερο ύποπτο. Γενετικό υλικό βρέθηκε σε ένα από τα drones, στο εσωτερικό μεταλλικού δοχείου που περιείχε εκρηκτικά, καθώς και σε κεραία που είχε τοποθετηθεί σε δέντρο κοντά στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κεραία πιθανότατα είχε χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των σημάτων κινητής τηλεφωνίας μέσω των οποίων ελέγχονταν τα drones. Η σύγκριση των γενετικών ευρημάτων με ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων οδήγησε σε αντιστοιχίες στη Λιθουανία και τη Φινλανδία.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν έτσι στον άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και άλλων χωρών για διαφορετικά αδικήματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ οι ερευνητές έχουν καταφέρει να ανασυνθέσουν τις κινήσεις εισόδου και εξόδου του από τη Γερμανία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε εισέλθει στη χώρα με ιταλική τουριστική βίζα, η οποία είχε εκδοθεί στα τέλη Απριλίου από ιταλική διπλωματική αποστολή στο Μινσκ.

Παρά την πρόοδο των ερευνών, οι γερμανικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το αν θα καταστεί δυνατό οι ύποπτοι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε το περιστατικό μια «βιαστικά σκηνοθετημένη πρόκληση» και εξέφρασε «ανησυχία για ένα νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας στη Γερμανία».

protothema.gr