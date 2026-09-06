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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τη διάσωση γυναίκας στο Νεπάλ, η οποία εντοπίστηκε ζωντανή δέκα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, μέσα σε σπίτι που είχε θαφτεί κάτω από λάσπες και φερτά υλικά στην περιοχή Μπετραβάτι, στην επαρχία Νουβακότ.
Η 60χρονη βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε συντρίμμια και λάσπη, στην επαρχία Νουβακότ στο Νεπάλ. Το σπίτι είχε καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά, μετά την ορμητική πλημμύρα στην περιοχή του ποταμού Μποτεκόσι.
Η 60χρονη φέρεται να είχε εγκλωβιστεί στον τελευταίο όροφο ενός τετραώροφου κτιρίου και κατάφερε να επιβιώσει.
Οι διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο άκουσαν κάποια στιγμή φωνές και αφού σταμάτησαν να χρησιμοποιούν βαρέα μηχανήματα, άρχισαν να απομακρύνουν με προσοχή τα φερτά υλικά.
Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους 10 ημέρες μετά την καταστροφή.
Πηγή: iefimerida.gr