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Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τη διάσωση γυναίκας στο Νεπάλ, η οποία εντοπίστηκε ζωντανή δέκα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, μέσα σε σπίτι που είχε θαφτεί κάτω από λάσπες και φερτά υλικά στην περιοχή Μπετραβάτι, στην επαρχία Νουβακότ.

Η 60χρονη βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα σε συντρίμμια και λάσπη, στην επαρχία Νουβακότ στο Νεπάλ. Το σπίτι είχε καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά, μετά την ορμητική πλημμύρα στην περιοχή του ποταμού Μποτεκόσι.

Η 60χρονη φέρεται να είχε εγκλωβιστεί στον τελευταίο όροφο ενός τετραώροφου κτιρίου και κατάφερε να επιβιώσει.

🇳🇵 A 60-year-old woman was pulled out alive in Nepal 10 days after the floods.



She had reportedly been trapped on the top floor of a four-story building and survived against the odds. Rescue teams are still finding people more than a week after the disaster.



Writer: Lynn… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 5, 2026

Οι διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο άκουσαν κάποια στιγμή φωνές και αφού σταμάτησαν να χρησιμοποιούν βαρέα μηχανήματα, άρχισαν να απομακρύνουν με προσοχή τα φερτά υλικά.

Οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους 10 ημέρες μετά την καταστροφή.

Πηγή: iefimerida.gr