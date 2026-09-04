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Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A στο Νεπάλ, εννέα ημέρες μετά την αιφνίδια πλημμύρα που έπληξε τη χώρα. Από την καταστροφή έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι.

Ομάδες εξακολουθούν να εργάζονται για τη διάσωση περισσότερων ανθρώπων που λέγεται ότι είναι παγιδευμένοι στο εσωτερικό.

Ο Suresh Raut, ανώτερος αξιωματούχος της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ που βρισκόταν στο σημείο της διάσωσης, δήλωσε στο BBC ότι οι διασώστες παρέχουν οξυγόνο στον διασωθέντα, τον οποίο οι αρχές κατονόμασαν ως Sanjaya Shah. Ο Shah είναι μηχανολόγος αρχιτεχνίτης στην Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ (NEA), δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της NEA.

Today marks the eighth day since the devastating floods hit Rasuwa, Nepal. 🙏



A person trapped inside the tunnel of the Upper Trishuli 3A Hydropower Project has been rescued alive, while efforts to rescue the others are still ongoing.



Hats off to the rescuers. 🙏 pic.twitter.com/Z8wndBFRVz — Shiva Wagle (@aseemshiva78) September 4, 2026

Ο Suresh Chaudhari, συνάδελφος του Shah, δήλωσε στο BBC: «Είμαι τόσο, τόσο χαρούμενος, περίμενα αυτά τα νέα. Αυτό έδωσε ελπίδα ότι και άλλοι θα διασωθούν ζωντανοί». Οι αρχές αναφέρουν ότι το δεύτερο άτομο που διασώθηκε από το έργο είναι ο Kabir Maharjan.

Ο Sanjaya Shah μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Battar, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Η σύζυγος του Kabir Maharjan, του δεύτερου ατόμου που διασώθηκε, ετοιμάζεται να πάει στο Νοσοκομείο Chhauni, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο επίσης στην Κατμαντού.

Εκατοντάδες από τους περισσότερους από 5.000 που εξακολουθούν να αγνοούνται είναι εργάτες που εργάζονται σε ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατά μήκος του ποταμού.

Μηχανικοί διοχετεύουν αέρα στις υδροηλεκτρικές σήραγγες στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης διάσωσης.

Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια οι ζημιές

Σε τουλάχιστον 2,56 δισ. δολάρια υπολογίζονται οι ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αρχής διαχείρισης καταστροφών.

Οι εκτεταμένες καταστροφές αφορούν ακίνητα, κατοικίες και βασικές υποδομές της χώρας.

Παράλληλα, το κόστος της άμεσης αποκατάστασης κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 52,6 εκατ. δολάρια, ή 7,95 δισ. νεπαλέζικες ρουπίες.

Τα κονδύλια αυτά θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση δρόμων, τη δημιουργία προσωρινών καταλυμάτων, καθώς και την παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: Reuters