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Πυρκαγιά σε βοηθητικό υποστατικό σε αυλή ιδιωτικής κατοικίας, ξέσπασε η ώρα 16:24 χθες, στην κοινότητα Λιοπετρίου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 16:53.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη το υποστατικό και το περιεχόμενό του.

Στο σημείο κλήθηκε Ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, λόγω αδιαθεσίας της ιδιοκτήτριας στην προσπάθειά της να κατασβέσει την πυρκαγιά, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν, σε συνεργασία με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατόπιν απροσεξίας ανηλίκου.