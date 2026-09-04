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Κλήση για πυρκαγιά σε σκύβαλα εντός χώρου στάθμευσης καταστήματος στην Επισκοπή, στην επαρχία Λεμεσού, λήφθηκε η ώρα 02:06 τα ξημερώματα σήμερα.

Ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Μονοβόλικου και Αγ. Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 02:26.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο βρισκόταν στον χώρο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.