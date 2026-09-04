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Απόπειρα δολοφονίας κατά υψηλόβαθμου αξιωματικού του στρατού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από την Ουκρανία για την εντολή πυραυλικής επίθεσης εναντίον του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Κίεβο, σημειώθηκε στη Ρωσία.

Ο Ρώσος στρατηγός Νικολάι Βαρπαχόβιτς, διοικητής της 22ης Μεραρχίας Βαρέων Βομβαρδιστικών Αεροσκαφών της Ρωσικής Αεροδιαστημικής Δύναμης, φέρεται να δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στην πόλη Ένγκελς, στην περιοχή του Σαράτοφ.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα δολοφονίας στρατιωτικού, χωρίς να κατονομάσει το θύμα. Ωστόσο, ρωσικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον Βαρπαχόβιτς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο στρατηγός επέζησε της επίθεσης και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στη Μόσχα.

Οι κατηγορίες για επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Όπως προαναφέρθηκε, το όνομα του Βαρπαχόβιτς είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ουκρανικών ερευνών μετά την πυραυλική επίθεση στο παιδιατρικό νοσοκομείο Οχμαντίτ στο Κίεβο τον Ιούλιο του 2024. Η επίθεση είχε προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενός παιδιού, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Τμήματα του νοσοκομείου, όπως μονάδες εντατικής θεραπείας και χειρουργικές εγκαταστάσεις, υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος αξιωματικός έδωσε την εντολή για την εκτόξευση πυραύλου κρουζ Kh-101 από μονάδες υπό τη διοίκησή του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε αναφορά στο περιστατικό χωρίς να αναλάβει επίσημα την ευθύνη, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις «ασύμμετρες επιχειρήσεις» ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα.

prototothema.gr