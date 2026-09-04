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Σοβαρά; Δεν είδαμε τίποτα ακόμα… Ή μήπως φαντάζεστε ότι στο μικρό οικοπεδάκι όπου ζείτε, «σιγά μη κτυπήσει εμάς». ΟΚ, βολευτείτε με ό,τι νομίζετε ότι κατέχετε.

Προχθές κιόλας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει μεγάλο προβληματισμό, ενδιαφέρον, γνώση και επιστημονική κατάρτηση, για το θέμα.

Ο κόσμος έχει μπει σε μια «ζώνη κινδύνου, ακραίων καιρικών φαινομένων». Oι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο αρχίζουν να γίνονται αισθητές παγκοσμίως, προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) δημοσίευσε τα τελευταία δεδομένα για το φυσικό καιρικό φαινόμενο, τα οποία δείχνουν ότι ίσως είναι το ισχυρότερο εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια και να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Το Ελ Νίνιο αλλάζει τα καιρικά πρότυπα σε όλο τον κόσμο, ωθώντας ορισμένες περιοχές σε ξηρασία, ενώ άλλες βιώνουν ισχυρότατους τυφώνες και πλημμύρες.

Οι μετεωρολόγοι λένε, επίσης, ότι το Ελ Νίνιο θα αυξήσει τις θερμοκρασίες σε ορισμένα μέρη, προστιθέμενο στην αυξανόμενη θερμότητα παγκοσμίως, «επίτευγμα» της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

«Το Ελ Νίνιο υπερμεγενθύνεται μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: Ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και αυτά τα νερά που θερμαίνονται», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Δεν μιλάμε απλά για επιστημονικές διαπιστώσεις, αλλά για συσσωρευμένες μικρές και μεγάλες αιτίες που ήδη έχουν αρχίσει να «καίνε» τον πλανήτη μας και που του στερούν, σιγά-σιγά αλλά σταθερά, το νερό που το τρέφει.

Οι άγριες φουρτούνες. Οι ασύλληπτες καταιγίδες. Οι καταστροφικές πλημμύρες, που ρίχνουν βουνά, σπίτια, ανθρώπους…

Κι απ’ την άλλη, οι φοβερές πυρκαγιές –είτε από κλιματική «ανατροπή», είτε και από ανθρώπου χέρι– για πολλούς «είναι φυσικό φαινόμενο, τι να κάνουμε;».

Κάτι! Στη Νέα Υόρκη, όταν χιονίζει σε όλες τις γειτονιές βγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους και με φτυάρια καθαρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια. Δεν περιμένουν να ’ρθει ο δήμος.

Στη δική μας γειτονιά, στην Κηφισιά, απλωνόμαστε σε δύο ρέματα που έχουμε, καθαρίζουμε τις όχθες, κόβουμε και μαζεύουμε τα ξερόκλαδα και τα φυλάμε για προσανάμματα στο τζάκι όταν έρθουν οι παγωνιές.

Σιγά-σιγά, θέλω να πω, ο κόσμος –ακόμα και στην ατίθαση Ελλάδα– «συνασπίζεται» για να καθαρίσει τα ξερόχορτα, να κάνει βάρδιες για μικρές περιπολίες στα μέρη τα επίφοβα.

Δεν είν’ όλα «ωραία και μαγικά». Κάθε άλλο. Όμως, όπως λένε οι Beatles και εμείς το τραγουδάμε στις … εκκαθαρίσεις, «Oh, we’ll be fine with a little help from our friends»!

Θέλω να πιστεύω –ή προσπαθώ τουλάχιστον– να είμαι κοντά στη πίστη μας, με ό,τι αυτό συμβαίνει και, ταυτόχρονα, να σέβομαι εκείνους που έχουν άλλη θρησκεία, ή και χριστιανική από διαφορετική «σκοπιά».

Σέβομαι ακόμα και τους άθεους. Οι περισσότεροι, για λόγους προφανείς, κρατάνε τις δικές, επ’ αυτού, απόψεις.

Ένας από αυτούς, που είναι και καλός φίλος, καλός συγγραφέας και υποστηρίζει τις απόψεις του ήρεμα.

Χθες, έμαθα από ανάρτηση του ιδίου στα social media, απευθυνόμενος στον ηθοποιού Δημήτρη Πιατά, με τον οποίο είναι φίλος, ότι:

«-Δημήτρη, τα έμαθες; Μου έκανε αγωγή ο ηγούμενος Εφραίμ για συκοφάντηση και βαριά ηθική βλάβη. Μου ζητάει αποζημίωση εκατό χιλιάδες ευρώ. Τι να κάνω;

-Να του δώσεις διακόσιες χιλιάδες ευρώ και να του πεις να κρατήσει τα ρέστα!».

Δεν ξέρω τι να πω. Έχω την πίστη ότι οι άνθρωποι του Θεού πρέπει και να ανέχονται, ακόμα και να αγαπούν εκείνους που έχουν άλλες απόψεις…