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Τέλειωσα το χθεσινό κείμενο με την αναφορά της Σουηδέζας πολιτικής επιστήμονα, Άννα Άρντεν (Anna Ardin), ότι «κάποιοι άντρες όπως ο Τζούλιαν Ασάνζ, δεν είναι ήρωες, ούτε τέρατα, είναι φυσιολογικά άτομα που κάποιες φορές παραβιάζουν τα όρια άλλων ανθρώπων». Η Άρντεν μιλούσε από τη Στοκχόλμη σε διαδικτυακή συνέντευξή της στο BBC το καλοκαίρι 2024, λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση του Αυστραλού δημοσιογράφου Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange), ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks, από τις φυλακές Belmarsh του Λονδίνου και την επιστροφή του στην Αυστραλία. Η υπόθεσή του είναι ξανά στην παγκόσμια επικαιρότητα από τις 20 Αυγούστου 2026 με την καθημερινή παρουσίαση σχετικών ντοκιμαντέρ από το γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι DW (Deutsche Welle).

Ο Ασάνζ είχε συλληφθεί και φυλακιστεί από τις βρετανικές Αρχές το 2019, αφού από το 2012 είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο και έζησε εκεί έγκλειστος για 7 χρόνια, για να αποφύγει την έκδοση και φυλάκισή του στις ΗΠΑ, λόγω της δημοσιοποίησης απόρρητων πληροφοριών για τους πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το 2010 η Άννα Άρντεν τον είχε προσκαλέσει στη Στοκχόλμη για να μιλήσει σε συνέδριο του σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του παραχώρησε το διαμέρισμα της για τη διαμονή του. Λίγες μέρες μετά, τον κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία άλλης συμπατριώτισσας της, της φωτογράφου Σοφία Βίλεν (Sofia Wilen) ότι ο Ασάνζ την είχε βιάσει στη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης του στη Σουηδία. Ο Ασάνζ αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι ήταν συναινετικό το σεξ που έκανε με τις δύο γυναίκες. Στη συνέντευξή της στο BBC, η Άρντεν χαιρέτισε την αποφυλάκιση του Ασάνζ, λέγοντας ότι οι αποκαλύψεις του στο WikiLeaks δεν θα έπρεπε ποτέ να τον οδηγήσουν στη φυλακή. Συνοψίζοντας ουσιαστικάτις απόψεις που κατέγραψε στο βιβλίο της με τίτλο «Ούτε ήρωες, ούτε τέρατα: Τι έμαθα όντας η πιο μισητή γυναίκα στο διαδίκτυο»,η συγγραφέας αναφέρεται στον Ασάνζ ως έναν άνδρα με δύο… πρόσωπα – του ιδεολόγου ανθρωπιστή κι αυτού που δεν φέρεται καλά στις γυναίκες. Πρόσθεσε ότι «οι σεξουαλικοί δράστες αντιμετωπίζονται συνήθως ως τέρατα, ότι είναι εντελώς διαφορετικοί από όλους τους άλλους άνδρες, αλλά και οι “φυσιολογικοί” άνδρες, ακόμα και κάποιοι που προσφέρουν σημαντικό έργο στην κοινωνία, όπως ο Ασάνζ, μπορεί να είναι επιρρεπείς στη βία, αλλά δεν το συνειδητοποιούν και έτσι δεν κάνουν αυτοκριτική». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου του BBC, Phelan Chatterjee, η Άρντεν είπε ότι αν συναντούσε τώρα τον Ασάνζ, θα τον παρότρυνε «να δουλέψει με τον εαυτό του, να αναλογιστεί τι έκανε και να παραδεχτεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται άσχημα σε καμιά γυναίκα»…