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Αλλάζουν ρητορική οι ΗΠΑ για τη σύγκρουση στο Ιράν, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επιδιώκει την υποβάθμιση του, δηλώνοντας ότι η κατάσταση «δεν είναι πόλεμος». Υποστηρίζει, δε, ότι η διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει «σχεδόν» σε επίπεδα πριν την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς έγιναν την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη «νίκη» των Ηνωμένων Πολιτειών και το τέλος της ένοπλης σύγκρουσης με το Ιράν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει την κατάσταση ως ελεγχόμενη, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δύο κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στόχων στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», δήλωσε ο Βανς.

Μία από τις αμερικανικές επιθέσεις, για την οποία η Τεχεράνη έχει προαναγγείλει αντίποινα, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, μεταξύ αυτών και άτομα που βρίσκονταν σε γαμήλια τελετή.

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν τα στοιχεία του Ιράν για τα πλήγματα

Ερωτηθείς για τη συγκεκριμένη επίθεση, ο Τζέι Ντι Βανς αμφισβήτησε την αξιοπιστία των στοιχείων που δίνουν στη δημοσιότητα οι ιρανικές αρχές.

«Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν στ’ αλήθεια αξιόπιστο απολογισμό του τι έχει συμβεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα, επομένως αντιμετωπίζω με μεγάλο σκεπτικισμό το ζήτημα αυτό», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν «έρευνα σε βάθος» για το περιστατικό.

Ο 42χρονος Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος απέφυγε, πάντως, να δώσει χρονοδιάγραμμα για το τέλος των εχθροπραξιών, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ξεκίνησε την πολεμική επιχείρηση μαζί με το Ισραήλ πριν από έξι μήνες, είχε κάνει λόγο για διάρκεια λίγων εβδομάδων.

Ουάσιγκτον: «Σχεδόν φυσιολογική» η κατάσταση στο Ορμούζ

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες ότι οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχουν αυξηθεί, θέση που επανέλαβε και ο Τζέι Ντι Βανς.

«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ εν μέσω ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου», ανέφερε.

«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News ότι οι ΗΠΑ έχουν «μεγάλο έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ.

«Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από τη θαλάσσια οδό, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social γράφημα που ανέφερε 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αριθμός κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Ωστόσο, τα στοιχεία για την κίνηση των πλοίων δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει διαφορετική σε σχέση με πριν από την κρίση.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα της πλατφόρμας παρακολούθησης ναυσιπλοΐας Kpler, οι διελεύσεις πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες, λιπάσματα και ορυκτά μειώθηκαν κατά μέσο όρο στις 10 ημερησίως μετά το κλείσιμο των Στενών από την Τεχεράνη την 1η Μαρτίου.

Τον Φεβρουάριο, πριν από την κρίση, ο μέσος όρος ανερχόταν στις 95 διελεύσεις ημερησίως.

Η προσωρινή συμφωνία αρχής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στα μέσα Ιουνίου, η οποία θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, αύξησε προσωρινά τις διελεύσεις σε περίπου 36 ημερησίως.

Ωστόσο, με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών από τις 8 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου, ο αριθμός μειώθηκε ξανά σε περίπου 15 διελεύσεις την ημέρα.

Τα «πλοία-φαντάσματα» και η αβεβαιότητα

Από τις 8 Ιουλίου, περίπου τα δύο τρίτα των διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιούνται από πλοία που χαρακτηρίζονται «φαντάσματα», σύμφωνα με την Kpler.

Πρόκειται για πλοία των οποίων η κίνηση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια, καθώς συχνά απενεργοποιούν τις συσκευές μετάδοσης γεωγραφικής θέσης, αντιμετωπίζουν παρεμβολές ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες.

Πριν από την έναρξη της κρίσης, το ποσοστό αυτών των πλοίων ήταν μικρότερο από 1%, γεγονός που δείχνει ότι παρά τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον, η ναυσιπλοΐα στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό εξακολουθεί να επηρεάζεται σημαντικά.

protothema.gr