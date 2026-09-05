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Τα θαύματα συνεχίζονται στο Νεπάλ δέκα μέρες μετά την φονική πλημμύρα που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 1280 ατόμων. Διασώστες κατάφεραν το Σάββατο (5/9) να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άτομο,κινεζικής υπηκοότητας, μέσα σε ένα 24ωρο από σήραγγα.

Είχε εγκλωβιστεί εκεί μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

VIDEO | Nepal: A Chinese national rescued from the tunnel of flood-affected Upper Trishuli 1 Hydropower Project.



(Source: Nepal Army)



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/1frBql8iiO September 5, 2026

«Ένας Κινέζος υπήκοος βγήκε μόλις από μια σήραγγα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

«Μια κοινή ομάδα διάσωσης, αποτελούμενη από μέλη του στρατού του Νεπάλ και ξένους διασώστες, απεγκλώβισε ζωντανό έναν Κινέζο υπήκοο, τον Λου Χαϊτάο, από το εσωτερικό σήραγγας στο έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας Upper Trishuli-1», ανακοίνωσε ο στρατός μετά τη διάσωση.

«Ο Λου Χαϊτάο διασώθηκε από σημείο που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 225 μέτρων μέσα στη σήραγγα. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται αυτή τη στιγμή, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται».

Tην Παρασκευή (4/9), δύο Νεπαλέζοι εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από σήραγγα που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη, οι πρώτοι μετά την καταστροφή.

Η τύχη πάνω 4.700 ανθρώπων αγνοείται.

cnn.gr