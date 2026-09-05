Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μονίμως οι τοπικές Αρχές (παλαιότερα οι δήμοι, τώρα οι ΕΟΑ), ζητούσαν πρόσθετα εργαλεία για να μπορούν να πιέζουν ιδιοκτήτες να φτιάχνουν τις επικίνδυνες οικοδομές τους. Τώρα που προτείνεται μια νομοθεσία που τους παρέχει αυτά τα εργαλεία, ζητούν χρήματα από το κράτος -μάλιστα σε ορίζοντα δεκαετίας- για να μπορούν να άρουν οι ίδιοι τις επικινδυνότητες όταν οι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίνονται.

Μα ο στόχος της νέας νομοθεσίας είναι να μειωθούν στο ελάχιστο οι ιδιοκτήτες που δεν ανταποκρίνονται. Αν οι τελευταίοι γνωρίζουν ότι οι ΕΟΑ έχουν χρήματα για να άρουν την επικινδυνότητα, γιατί να το πράξουν οι ίδιοι;

Η προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει αρκετά τέτοια εργαλεία, όπως δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης ή ενοικίασης επικίνδυνων οικοδομών, δυνατότητα διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ιδιοκτησίας για ανάκτηση των εξόδων της αρμόδιας Αρχής, δυνατότητα ταχύτερης προσφυγής στο Δικαστήριο μέσω διαδικασιών ex parte κ.ά.

Και επιτέλους, όσοι ζητούν χρήματα από το κράτος πρέπει να αντιληφθούν ότι τα χρήματα αυτά είναι των φορολογουμένων.

ΚΙΧ