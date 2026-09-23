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Στις 3 Οκτωβρίου, στην 22η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες θα περπατήσουμε μαζί για όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε και τις ουσιαστικές αλλαγές που χρειάζεται ακόμη να γίνουν.

Η Alpha Bank συνεχίζει και φέτος ως στρατηγικός συνεργάτης της πορείας.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου στο Pralina Experience στη Λευκωσία, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή της 22ης Πορείας με τις Ροζ Φιγούρες της Europa Donna Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Αυτή τη χρονιά, η Πορεία, που ξεκινά στις 5 το απόγευμα από το Παλαιό ΓΣΠ, αφιερώνεται στη δύναμη της διεκδίκησης και της ενότητας και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, θα ενώσουμε τις φωνές μας και θα περπατήσουμε για όλα όσα άλλαξαν και για όλα όσα χρειάζεται να γίνουν, για την ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδίκευση στον καρκίνο του μαστού, συμμετέχοντας στην Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση συμπαράστασης ασθενών στην Κύπρο.

Σε σχέση με τη φετινή εκδήλωση, η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 5.00 μ.μ. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 5.15 μ.μ., με σύντομες ομιλίες στον χώρο του ανακαινισμένου Παλαιού Γ.Σ.Π. Στη συνέχεια, θα πορευτούμε μέσω της οδού Ευαγόρου με κατεύθυνση δεξιά προς την οδό Θεμιστοκλή Δέρβη, με τερματισμό τα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank Κύπρου (γωνία Σπύρου Κυπριανού και Θεμιστοκλή Δέρβη) που είναι ο Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας. Στο κτήριο της Alpha Bank Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί συμβολική τοποθέτηση των Φιγούρων. Η Πορεία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 7.00 μ.μ.

Εκεί θα τοποθετηθούν 840 φιγούρες που συμβολίζουν τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που καταγράφηκαν το 2025 στην Κύπρο, 6 μπλε φιγούρες που συμβολίζουν τα νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού σε άντρες και 220 τιρκουάζ φιγούρες για τα νέα περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου. Θα τοποθετηθούν επίσης και 299 λευκές φιγούρες που συμβολίζουν τα άτομα που δυστυχώς έχουμε χάσει κατά το 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου, Όλγα Παπαδήμου, τόνισε πως ζητούμε:

Ορθή ενημέρωση για όλους. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης, η αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις που παίρνουμε για την υγεία μας. Για αυτό η ορθή ενημέρωση είναι για μας επιτακτική ανάγκη.

Έγκαιρη διάγνωση για όλους. Η έγκαιρη διάγνωση έχει καθοριστική σημασία. Όσο νωρίτερα εντοπίζεται η ασθένεια, τόσο περισσότερες μπορεί να είναι οι θεραπευτικές επιλογές και τόσο καλύτερες οι προοπτικές για τον/την ασθενή.

Εξειδικευμένη και ποιοτική φροντίδα για όλους. Η εξειδίκευση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα του ασθενή. Κάθε ασθενής πρέπει να φτάνει στον κατάλληλο ειδικό, στην κατάλληλη πολυθεματική ομάδα, την κατάλληλη στιγμή. Σε εξειδικευμένα κέντρα που λειτουργούν με σαφή και μετρήσιμα πρότυπα ποιότητας, με βάση σαφών κατευθυντήριων γραμμών.

Η κα Στέλλα Κυριακίδου υπογράμμισε τη σημασία της εξειδίκευσης στη φροντίδα των ασθενών, τονίζοντας την ανάγκη για εξειδικευμένα κέντρα, διεπιστημονικές ομάδες και ολοκληρωμένη φροντίδα για κάθε γυναίκα. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Europa Donna Κύπρου ως φωνή των γυναικών που δεν έχουν πάντα τη δύναμη ή τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οι ίδιες τη φροντίδα και τα δικαιώματά τους.

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής της Europa Donna Κύπρου, κ. Ανδρέας Πισίας, τόνισε ότι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, η Europa Donna Κύπρου εργάζεται με συνέπεια ώστε κανένας ασθενής να μη νιώθει μόνος απέναντι στον καρκίνο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Europa Donna Κύπρου προσφέρει υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής και πρακτικής υποστήριξης σε πολλές γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Συμπλήρωσε ότι η Europa Donna αγωνίζεται για καλύτερη πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, ποιοτική φροντίδα και ουσιαστική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, επισημαίνοντας ότι η σημερινή διάσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι σημαντικές διεκδικήσεις για ένα καλύτερο και πιο ποιοτικό σύστημα υγείας.

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Πίσω από κάθε Ροζ Φιγούρα υπάρχει μια πραγματική γυναίκα, με τη δική της ζωή, τη δική της ιστορία και τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα της. Το φετινό μήνυμα, «Γνώση που στηρίζει. Φροντίδα που αγκαλιάζει.», εκφράζει την ουσία του έργου της Europa Donna και αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ανθρώπινης φροντίδας. Για την Alpha Bank Κύπρου, η στήριξη αυτής της προσπάθειας αποτελεί μια συνειδητή επιλογή με συνέχεια. Φέτος βρισκόμαστε για δεύτερη χρονιά στο πλευρό της Europa Donna ως Στρατηγικός Συνεργάτης της Πορείας, με την επιθυμία να συμβάλουμε ουσιαστικά στον σκοπό της και να κινητοποιήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Στις 3 Οκτωβρίου θα περπατήσουμε ξανά μαζί, γιατί η ενημέρωση, η πρόληψη και η φροντίδα είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας».

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου τόνισε τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της πρόληψης, ταχύτερη διάγνωση και ολοκληρωμένη στήριξη των ασθενών σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Παράλληλα, χαιρέτισε τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και το πολυετές έργο της Europa Donna Κύπρου στην ενημέρωση, τη στήριξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, λοιπόν, στις 5 το απόγευμα, ας περπατήσουμε για να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα, για την ενημέρωση, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδίκευση. Γιατί η ζωή μετρά.

Γνώση που στηρίζει. Φροντίδα που αγκαλιάζει.

Ραντεβού στις 5 το απόγευμα, στο Παλαιό ΓΣΠ, στη Λευκωσία.