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Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», όπως είναι γνωστή η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το Σάββατο 26 του μήνα.

Η ακριβής κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις 19:49, ενώ δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός, όπως τηλεσκόπια ή κιάλια για τη θέαση του.

Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή της φθινοπωρινής περιόδου.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»

Η ονομασία «Corn Moon» προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η πανσέληνος αυτή συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, των φασολιών και του ρυζιού.

Το έντονο φως της πανσελήνου βοηθούσε τους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε στενά με την αγροτική ζωή και τις εποχές. Αν τύχει να πέσει κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, το φεγγάρι αυτό ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού» – κάτι που δεν ισχύει για το 2025, καθώς αυτή η ιδιότητα περνά στην επόμενη πανσέληνο, του Οκτωβρίου.

cnn.gr