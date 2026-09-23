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Η ανηφόρα στις τιμές των καυσίμων φαίνεται πως δεν έχει επιστροφή, δοκιμάζοντας καθημερινά τα όρια και τις αντοχές των οδηγών. Πρόκειται για ένα κύμα ανατιμήσεων που επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, τις διεθνείς αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εξάρσεις που επηρεάζουν άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, για χιλιάδες συμπολίτες μας που η χρήση του αυτοκινήτου αποτελεί καθημερινή ανάγκη και όχι πολυτέλεια, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Το μόνο που απομένει στον οδηγό είναι η προσεκτική έρευνα αγοράς πριν από κάθε ανεφοδιασμό. Μια ματιά στους αριθμούς αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις από πρατήριο σε πρατήριο, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική οικονομική ανάσα. Η μέση τιμή στην αμόλυβδη 95 διαμορφώνεται στα €1,678 το λίτρο. Παρ’ όλα αυτά, η διακύμανση είναι αισθητή, καθώς η τιμή ξεκινά από €1,599 στο φθηνότερο πρατήριο και φτάνει έως και τα €1,789 στο ακριβότερο, μια διαφορά 19 σεντ ανά λίτρο. Η διαφορά στο πετρέλαιο κίνησης φθάνει τα 21 σεντ το λίτρο, με τη μέση τιμή στα €1,948 το λίτρο και το εύρος των τιμών να κινείται από €1,865 έως €2,076. Ήδη, μια μεγάλη μερίδα πρατηρίων έχει σπάσει το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των €2 το λίτρο.

Α.Ν.