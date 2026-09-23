Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

O Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, διερωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στον «Π» γιατί ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δεν παραιτείται από τη θέση του, αφού όπως λέει ο κ. Παπαδόπουλος, διαφωνεί με την ηλεκτρική διασύνδεση και τον Πρόεδρο. Εύλογο το ερώτημα του κ. Παπαδόπουλου, ωστόσο, την ίδια ώρα μπορεί κάποιος να αντιστρέψει το ερώτημα. Γιατί το ΔΗΚΟ δεν αποχωρεί από την κυβέρνηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Υπουργού Οικονομικών από τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε πρόσφατη συνέντευξη του αιτιολόγησε τον Υπουργό του;

Η ουσία είναι απλή. Ο κάθε Υπουργός έχει διαφορετική ευθύνη και άποψη. Ο Υπουργός Ενέργειας μπορεί να θέλει να έχει επάρκεια ρεύματος με κάθε κόστος. Ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να θέλει να δώσει 1000 ευρώ αύξηση σε κάθε εργαζόμενο. Ο Υπουργός Οικονομικών όμως είναι υπεύθυνος να παίρνει όλα αυτά τα αιτήματα και να δει το κόστος στο δικό του χαρτοφυλάκιο. Άρα και άποψη δικαιούται να έχει αλλά και υποχρέωση να διασφαλίσει τα δημόσια ταμεία. Και κάτι τελευταίο: Όταν η συγκυβέρνηση διερωτάται γιατί δεν παραιτείται ένας Υπουργός που διαφωνεί θα πρέπει να απαντήσει πρώτα γιατί δεν αποχωρεί η ίδια από την κυβέρνηση, αφού διαφωνεί.

Ζακ.