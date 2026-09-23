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Η είδηση που αποκαλύπτει η ιστοσελίδα «Cyprus Basket» μπορεί να φαίνεται αθώα αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με τον διευθυντή της, κύριο Νεοκλή Θεοχαρίδη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης γνώρισε τον ιδιοκτήτη της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία. Στη συνάντηση εκφράστηκε η επιθυμία των Ισραηλινών να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως έδρα για τους αγώνες τους στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα αντιμετωπίστηκε θετικά από την κυπριακή πλευρά και αναμένονται ανακοινώσεις. Από την είδηση προκύπτουν διάφορα ερωτήματα που αφορούν και την κατάσταση στο Ισραήλ και την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία.

Από πού κι ως πού πρόεδρος κράτους να συζητά αυτά τα πράγματα με ιδιοκτήτη ξένης ομάδας; Χρειάζεται να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία η Λευκωσία, όταν συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη; Από τη στιγμή που οι δρόμοι γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ παραμένουν κλειστοί -δήθεν για λόγους ασφαλείας- δεν αυξάνεται ο κίνδυνος με τα παιχνίδια της Μακάμπι, μία και δύο φορές τη βδομάδα; Σε τόσο μεγάλο βαθμό έφτασε η «εξάρτηση» από το Ισραήλ που δεν μπορούμε να πούμε «όχι» ούτε στη Μακάμπι; Ας παίξει στα κατεχόμενα. Έχει κι εκεί Ισραηλινούς… επιχειρηματίες.

ΑΛ.ΜΙΧ.