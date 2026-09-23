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Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα ανακοίνωσε η Skroutz Last Mile, γνωστοποιώντας ότι επηρεάστηκαν δεδομένα αποστολών δεμάτων, μεταξύ των οποίων ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας.

Η εταιρεία, η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της για το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε πρόσβαση σε στοιχεία πιστωτικών καρτών, άλλες πληροφορίες πληρωμών ή κωδικούς πρόσβασης. Όπως εξηγεί, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα πληροφοριακά της συστήματα.

Μέτρα προστασίας και συνεργασία με τις αρχές

Σύμφωνα με τη Skroutz Last Mile, αμέσως μετά τον εντοπισμό του συμβάντος έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του και ελήφθησαν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Προειδοποίηση για ύποπτα μηνύματα και email

Η εταιρεία καλεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της, είτε πρόκειται για μηνύματα είτε για email ή άλλες μορφές επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά για πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), μέσω των οποίων μπορεί να ζητηθεί η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή κωδικών πρόσβασης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερομένους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό.