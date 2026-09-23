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Κοντά στα €2 το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή του ντίζελ στην Κύπρο, ενώ οι τιμές διυλιστηρίου συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνο Καραγιώργη. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την πορεία των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, το πρωί της Τετάρτης η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν €1,977 το λίτρο, με τη χαμηλότερη στα €1,869 και την υψηλότερη στα €2,076.

Για την αμόλυβδη 95, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο €1,70 το λίτρο. Η χαμηλότερη τιμή ήταν €1,595 και η υψηλότερη €1,789.

Καραγιώργης: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις επόμενες τιμές

Ερωτηθείς για τις τιμές των φορτίων που αναμένεται να παραληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Καραγιώργης διευκρίνισε ότι «δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η σημερινή εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς καταγράφονται συνεχείς αυξήσεις στις τιμές διυλιστηρίου.

«Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια προοπτική επίλυσης των διαφορών στην περιοχή, ώστε να δούμε σταθεροποίηση της κατάστασης», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ