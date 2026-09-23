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Με διοικητικό πρόστιμο €6.000 έκλεισε η έρευνα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Agora του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Η υπόθεση, που άρχισε να εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τον Οκτώβριο του 2025, κατέληξε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα σε διαπίστωση παράβασης της υποχρέωσης συνεργασίας με την εποπτική Αρχή.

Στο επίκεντρο της απόφασης βρέθηκε η στάση του υπευθύνου επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς η Επίτροπος έκρινε ότι η συνεργασία με την Αρχή δεν ήταν πλήρης και επαρκής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η απόφαση κάνει λόγο για «μη πλήρη και προσήκουσα συνεργασία», στοιχείο που συνεκτιμήθηκε ως επιβαρυντικός παράγοντας πριν από την επιβολή της κύρωσης.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η Αρχή διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία και ότι ορισμένες από τις λειτουργίες της μπορούσαν να περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια μακρά αλληλογραφία με αιτήματα για πληροφορίες, τεχνικές διευκρινίσεις και στοιχεία γύρω από την Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων και τον τρόπο λειτουργίας της Agora.

Στις 28 σελίδες της απόφασης καταγράφονται διαδοχικές επιστολές, απαντήσεις και παρατηρήσεις, με την Επίτροπο να εξετάζει τόσο τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας όσο και τα κενά που, κατά την κρίση της, παρέμειναν στη διαδικασία συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε λειτουργίες της πλατφόρμας που αφορούν την εγγραφή χρηστών, τη δημιουργία προφίλ και τη συμμετοχή τους στο περιβάλλον της Agora, ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η Επίτροπος, αξιολογώντας συνολικά τα δεδομένα της υπόθεσης, έλαβε υπόψη «τη βαρύτητα, τη διάρκεια και τη φύση της παράβασης», αλλά και τον βαθμό συνεργασίας με την Αρχή, προτού καταλήξει στο ύψος του προστίμου.

Στο διατακτικό της απόφασης η Επίτροπος αναφέρει επί λέξει: «Επιβάλλω στον Καθ’ ου […] διοικητικό πρόστιμο ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (€6.000)», με την κύρωση να αφορά την παραβίαση της υποχρέωσης συνεργασίας που προβλέπει το άρθρο 31 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Αυτούσια η απόφαση της Επιτρόπου

«Θα κάνουμε challenge την απόφαση»

Έτοιμος να αμφισβητήσει δικαστικά την απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εμφανίζεται ο Φειδίας Παναγιώτου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι διαφωνεί τόσο με την απόφαση όσο και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή λήφθηκε.

Όπως σημείωσε, η υπόθεση θα εξεταστεί μαζί με τους δικηγόρους του, αφήνοντας ξεκάθαρα ανοικτό το ενδεχόμενο δικαστικής αμφισβήτησης της απόφασης. «Θα κάνουμε challenge την απόφαση στο δικαστήριο. Διαφωνούμε με τον τρόπο που έγινε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν αφού μελετηθούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος και την πρακτική της Επιτρόπου, η σχετική προσφυγή ασκείται εντός 75 ημερών.

«Η απόφαση δεν αφορά διαρροή δεδομένων»

Από την πλευρά της, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ανέφερε ότι το πρόστιμο των €6.000 για την Agora αφορά υπόθεση που, όπως σημειώνει, εξετάζεται από τον Φεβρουάριο του 2026 και δεν σχετίζεται με διαρροή προσωπικών δεδομένων, αλλά με παράβαση της υποχρέωσης συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Σε ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στον δικηγόρο Γιάννο Γεωργιάδη, με πρόθεση να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωσή της. Μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη νομική της πλευρά, αναφέρει, δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.