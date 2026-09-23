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Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία για την άμεση επαναφορά των δύο μαθητικών δρομολογίων σε Λευκωσία και Λάρνακα από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω περιστατικών βανδαλισμού και ζητημάτων ασφάλειας μέσα στα λεωφορεία.

Το Υπουργείο ανέλαβε τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και, με πρωτοβουλία της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συγκάλεσε σύσκεψη χθες Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 με στόχο την εξεύρεση λύσης που να διασφαλίζει τόσο την ασφάλεια μαθητών και οδηγών όσο και την απρόσκοπτη μετακίνηση των παιδιών προς και από τα σχολεία τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συνομοσπονδιών Γονέων, καθώς και η ανάδοχος εταιρεία Cyprus Public Transport (CPT).

Με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια οδηγών και μαθητών και την απρόσκοπτη μετακίνηση των παιδιών προς τα σχολεία τους, στη σύσκεψη τέθηκαν προς εξέταση τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία θα συζητηθούν διεξοδικά σε διευρυμένη συνάντηση τη Δευτέρα:

Φρουροί ασφαλείας και εποπτεία: Τοποθετούνται άμεσα φρουροί ασφαλείας ή/και ελεγκτές στα λεωφορεία των συγκεκριμένων διαδρομών. Εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων θα πραγματοποιούν επιτόπια επιτήρηση κατά τις πρώτες ημέρες επανέναρξης των δρομολογίων.

Τοποθετούνται άμεσα φρουροί ασφαλείας ή/και ελεγκτές στα λεωφορεία των συγκεκριμένων διαδρομών. Εκπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων θα πραγματοποιούν επιτόπια επιτήρηση κατά τις πρώτες ημέρες επανέναρξης των δρομολογίων. Λεωφορεία με κάμερες: Στις διαδρομές αυτές θα εκτελούν δρομολόγια αποκλειστικά λεωφορεία εξοπλισμένα με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), για την αποτροπή νέων περιστατικών και την καταγραφή τους όταν συμβαίνουν.

Στις διαδρομές αυτές θα εκτελούν δρομολόγια αποκλειστικά λεωφορεία εξοπλισμένα με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), για την αποτροπή νέων περιστατικών και την καταγραφή τους όταν συμβαίνουν. Συναντήσεις με γονείς: Διευθετούνται άμεσα συναντήσεις από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται στα περιστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση των περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες σχολικές αρχές.

Διευθετούνται άμεσα συναντήσεις από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται στα περιστατικά, με στόχο την αντιμετώπιση των περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες σχολικές αρχές. Συνεργασία με την Αστυνομία: Επιδιώκεται στενή συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου τόσο για τον εντοπισμό των υπευθύνων όσο και για και για την άμεση διερεύνηση των περιστατικών. Έτσι, οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα κινούνται σε ατομικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται διακοπή ολόκληρης της διαδρομής.

Επιδιώκεται στενή συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου τόσο για τον εντοπισμό των υπευθύνων όσο και για και για την άμεση διερεύνηση των περιστατικών. Έτσι, οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα κινούνται σε ατομικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται διακοπή ολόκληρης της διαδρομής. Αποκατάσταση των ζημιών: Οι ζημιές στα οχήματα θα αποκατασταθούν άμεσα, ώστε τα λεωφορεία να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Τα πιο πάνω μέτρα, καθώς και ζητήματα που αφορούν ευρύτερα την ασφάλεια κατά τη μεταφορά μαθητών με λεωφορεία, θα εξεταστούν περαιτέρω σε νέα συνάντηση τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού.

Στη συνάντηση κλήθηκαν να συμμετάσχουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι ανάδοχες εταιρείες, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Το Υπουργείο τονίζει ότι φαινόμενα παραβατικότητας, βανδαλισμών και συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Την ίδια στιγμή, η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών πρέπει να γίνεται στοχευμένα, χωρίς να στερεί από το σύνολο των μαθητών την πρόσβαση στην υπηρεσία μεταφοράς.

Το Υπουργείο ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εποικοδομητική τους στάση στην άμεση επίλυση του ζητήματος.