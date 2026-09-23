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Πακέτο προτάσεων που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής Μακαρίου έχει ετοιμάσει ο Δήμος Λευκωσίας, το οποίο θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της επικείμενες συνεδριάσεις του, ανέφερε σε αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ που πραγματοποιήσε επίσκεψη στο Δήμο ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος.

Σε ανακοίνωση του Δήμου για την επίσκεψη αναφέρεται ότι ο κ. Προύντζος αφού ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ για την επίσκεψη και το ενδιαφέρον που επιδεικνύει, αναφέρθηκε στον απολογισμό της διετίας του Δήμου, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην οικονομική κατάσταση, στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη αλλά και στις επιπτώσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι η Λευκωσία είναι ημικατεχόμενη πόλη.

«Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες πραγματικές ανάγκες του νέου Δήμου ανέρχονται στα €35 εκατ., έναντι κρατικής χορηγίας ύψους €22,5 εκατ. για την περίοδο 2025-2026», προστίθεται.

Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση, ο Δήμαρχος ανέλυσε το αναπτυξιακό πλάνο του Δήμου, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ και στις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της πόλης και ενδεχομένως το μεγαλύτερο της Κύπρου.

Επίσης, ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης, υπογραμμίζοντας ότι το Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης και ολόκληρη η Δυτική Λευκωσία πρέπει να αποκτήσει τον δικό του πνεύμονα πρασίνου.

«Το θέμα της Μακαρίου τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνάντηση, με τον Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος έχει ετοιμάσει πακέτο προτάσεων που θα συμβάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής. Το πακέτο θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της επικείμενες συνεδριάσεις του», σημειώνεται.

Παράλληλα, αναφέρεται, εξέφρασε την προσδοκία για στήριξη από την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, μετά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία συμμετείχε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Λευκωσίας. «Σημαντική θα είναι και η στήριξη από τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την υιοθέτηση μέτρων αναζωογόνησης που απαιτούν την έγκριση του Κοινοβουλίου», συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την πλευρά της, η βουλευτική ομάδα Λευκωσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέγραψε τα προβλήματα και τις εισηγήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, όπως το θέμα της κρατικής χορηγίας προς τους δήμους, τον θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς και το κυκλοφοριακό ζήτημα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα σε συγκεκριμένες λεωφόρους κατά τις ώρες αιχμής.

Στην αντιπροσωπεία του ΔΗΣΥ συμμετείχαν οι Βουλευτές Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου, Αντρέας Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Πετρίδης και Σάβια Ορφανίδου. Από πλευράς Δήμου στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον κ. Προύντζο ο Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας, η Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, Άντρη Χατζηανδρέου, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Έγκωμης, Πανίκος Κωνσταντίνου, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Δομετίου, Κωνσταντίνο Γιάγκου, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ και της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, μέλη της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στελέχη της δημοτικής υπηρεσίας και δημότες.

Οι δημότες έθεσαν προς συζήτηση ζητήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τους χώρους στάθμευσης και την καθαριότητα.