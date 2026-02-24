Μετά την άρνηση του Φειδία Παναγιώτου να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας Agora, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα προχωρήσει με μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δήλωσε η ίδια η Επίροπος Μαρία Χριστοφίδου, μιλώντας το μεσημέρι στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η εφαρμογή να κατέβει χωρίς την έγκριση του δημιουργού.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζήτησε από τον ευρωβουλευτή να αναστείλει τη λειτουργία της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Ο Φειδίας Παναγιώτου απάντησε δημόσια, τονίζοντας πως δεν υπάρχει πιθανότητα να πράξει κάτι τέτοιο. Δηλώνει ωστόσο πρόθυμος να εργαστεί προς επίλυση τυχών προβλημάτων σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όταν αυτά του υποδειχθούν. Υποστηρίζει επίσης ότι η εφαρμογή ακολουθεί όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και έχει λάβει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Χριστοφίδου, η διερεύνηση άρχισε από τον Οκτώβριο του 2025, όπου κατέληξαν στο συμπέρασμα πως έπρεπε για την εφαρμογή Agora να γίνει μια εκτίμηση αντικτύπου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια προληπτική νομική και τεχνική αξιολόγηση κινδύνου, η οποία γίνεται πριν ξεκινήσει μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν αυτή ενδέχεται να δημιουργεί ψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. «Η πλατφόρμα του Φειδία συνδέεται με επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως πολιτικών φρονημάτων […] επομένως το νομικό πλαίσιο καθίσταται αυστηρότερο και απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επισήμανε ότι αυτή η εκτίμηση αντικτύπου ολοκληρώθηκε και ζητήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της διαβούλευσης να ανασταλεί η λειτουργία της εφαρμογής. Ο Φειδίας Παναγιώτου ωστόσο δεν έχει συμμορφωθεί, επομένως η αρμόδια Αρχή θα προχωρήσει με ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Η κ. Χριστοφίδου ανέφερε πως είτε θα γίνει επίπληξη στον ευρωβουλετή, είτε σύσταση, είτε θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο. Σε ερώτηση αν υπάρχει η πιθανότητα η εφαρμογή να κατέβει χωρίς την συναίνεση του δημιουργού, η Επίτροπος απάντησε πως αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί με τους τεχνικούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι εκλογές για ανάδειξη των 56 υποψηφίων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέσω της εφαρμογής Agora. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί 5-7 Μαρτίου.

