Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλε επίσημη επιστολή στους νομικούς εκπροσώπους του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, με αίτημα την άμεση –έστω και προσωρινή– αναστολή λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας «Agora», ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση της εφαρμογής με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων, Μαρία Χριστοφίδου, η παρέμβαση της Αρχής εντάσσεται στις αρμοδιότητές της βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας. Η επιστολή ζητά τη διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η τήρηση του πλαισίου προστασίας δεδομένων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση. Η Αρχή αναμένει γραπτή επιβεβαίωση για την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής και διαμηνύει ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.