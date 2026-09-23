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Την Κύπρο ως ελκυστική και ασφαλή βάση για διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης πλούτου και οικογενειακά γραφεία παρουσίασε ο πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία των Financial Times στο Λονδίνο.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών εγκατάστασης χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, με έμφαση στις υποστηρικτικές λειτουργίες (back-office operations), στα οικογενειακά γραφεία (family offices) και στη διαχείριση πλούτου (wealth management).

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ευγενίου ανέφερε ότι ήταν η δεύτερη παρουσία στα γραφεία της εφημερίδας για την προβολή της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει στη χώρα, παρουσιάζοντας την εμπειρία τους και τη συμβολή της Κύπρου στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Τα πλεονεκτήματα που προβάλλει το Invest Cyprus

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, η Κύπρος προσφέρει έναν συνδυασμό εκσυγχρονισμένου νομικού συστήματος, φορολογικών κινήτρων, ποιότητας ζωής και ευκολίας μετεγκατάστασης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνοντας ότι οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν καταρτισμένο κυπριακό προσωπικό και να μεταφέρουν στη χώρα εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, η προσέλκυση επιχειρήσεων και εξειδικευμένων εργαζομένων έχει ενισχυθεί σημαντικά την τελευταία τετραετία και αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομικής ανάπτυξης.

«Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επενδυτική βαθμίδα Α. Η Κύπρος προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια σε μια γεωπολιτικά περίπλοκη περιοχή», δήλωσε. Το βασικό μήνυμα προς τη βρετανική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, πρόσθεσε, είναι ότι «η Κύπρος έχει μεταμορφωθεί».

Ενδιαφέρον για εναλλακτικά χρηματοοικονομικά κέντρα

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της συνδεσιμότητας και των υποστηρικτικών επιχειρηματικών λειτουργιών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τις αποφάσεις των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών για τον τόπο εγκατάστασής τους.

Κατά τις συζητήσεις επισημάνθηκε ότι εταιρείες του κλάδου εξετάζουν τη μεταφορά υποστηρικτικών λειτουργιών από κορεσμένες αγορές προς εναλλακτικά επιχειρηματικά κέντρα. Παράλληλα, οικογενειακά γραφεία, διαχειριστές πλούτου και επιχειρηματίες αναζητούν κανονιστική ασφάλεια και ανταγωνιστικό λειτουργικό κόστος.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκαν ως πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές επενδυτών με δραστηριότητες στην περιοχή και ενισχύει το ενδιαφέρον για σταθερές επιχειρηματικές βάσεις, όπως η Κύπρος.

Ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και επενδυτικά κίνητρα

Στο επίκεντρο των πάνελ βρέθηκε η δυνατότητα μικρότερων χρηματοπιστωτικών κέντρων να εξασφαλίσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επιταχύνεται η ψηφιοποίηση, αλλά και να διαμορφώσουν ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον που προσφέρει επενδυτικά κίνητρα.

Συζητήθηκαν επίσης οι υποδομές και οι προϋποθέσεις που χρειάζεται η Ανατολική Μεσόγειος για να διατηρεί καινοτόμες επιχειρήσεις όταν αυτές περνούν σε πιο ώριμα στάδια ανάπτυξης. Εξετάστηκαν ακόμη οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή χώρας εγκατάστασης και φορολογικής κατοικίας των επενδυτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διαχειριστές πλούτου από το Ηνωμένο Βασίλειο, επενδυτές, ειδικοί στις υποστηρικτικές επιχειρηματικές λειτουργίες και εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής.

Όπως αναφέρει το Invest Cyprus, η διοργάνωση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου ως χρηματοοικονομικού κέντρου και προβολής της ως ευρωπαϊκής βάσης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ