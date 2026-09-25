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Σοβαρό περιστατικό με χειροδικία συνέβη έξω από σχολείο της Πάφου, με την εμπλοκή δύο γυναικών. Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για μια δασκάλα που υπηρετεί στο εν λόγω δημοτικό σχολείο και μια ιδιοκτήτρια καταστήματος, οι οποίες φαίνεται να είχαν συνεννοηθεί να συναντηθούν έξω από το σχολείο για να συζητήσουν διαφωνία τους που προέκυψε μετά από αγορά προιόντων από πλευράς της δασκάλας από την επιχείρηση της δεύτερης γυναίκας.

Όπως ωστόσο καταγγέλλει η εκπαιδευτικός, η συνάντηση μετατράπηκε σε ξυλοδαρμό της από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Όπως κατάγγειλε στην Αστυνομία, αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση λόγω των παραπόνων που εξέφρασε για τις αγορές που έκανε από την φερόμενη ως δράστη και ακολούθως η 40χρονη χειροδίκησε εναντίον της σπάζοντας μάλιστα και τα γυαλιά μυωπίας που φορούσε.

Μετά την επίθεση που δέχθηκε η δασκάλα μετέβη στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και εκδορές και στη συνέχεια κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία. Η 40χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.