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Την ώρα που στην αίθουσα της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ορισμένοι βουλευτές επιδίδονταν στο γνωστό τους… άθλημα, τη στοχοποίηση της οργάνωσης CABS (Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών) για χάρη της ψηφοθηρίας και της τοπικής δημαγωγίας, κάπου αλλού, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.

Σ’ ένα παράλληλο σύμπαν, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εγχώριους λαϊκισμούς, η CABS τιμάται με το βραβείο EuroNatur 2026. Ένα βραβείο που αναγνωρίζει την 50χρονη και πλέον προσφορά της οργάνωσης στην προστασία των μεταναστευτικών άγριων πτηνών και στην καταπολέμηση της παράνομης θανάτωσης πουλιών σε χώρες της Μεσογείου, με την Κύπρο, δυστυχώς, να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας.

Από τη μια, η διεθνής κοινότητα βραβεύει την CABS για το θάρρος και την αφοσίωσή της στη διάσωση εκατομμυρίων μεταναστευτικών πουλιών. Από την άλλη, Κύπριοι νομοθέτες επιλέγουν να βάλουν στο στόχαστρο εκείνους που αναδεικνύουν την παρανομία, αντί να στρέψουν τα πυρά τους εναντίον της ίδιας της λαθροθηρίας και της ανομίας.

Τελικά, ποιος εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς; Η οργάνωση που προστατεύει την κοινή φυσική κληρονομιά όλων των Ευρωπαίων πολιτών ή οι πολιτικοί που χαϊδεύουν τα αυτιά μερικών ψηφοφόρων τους που την καταστρέφουν;

Α.Ν.