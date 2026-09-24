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Η εκκωφαντική διέλευση δύο στρατηγικών βομβαρδιστικών B-1 πάνω από τη βάση Joint Base Andrews προκάλεσε την εμφανή έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τελετή υποδοχής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε στον έντονο θόρυβο των αεροσκαφών, τα οποία πέταξαν πάνω από τη στρατιωτική βάση στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής.



Ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος «πιάστηκε» από τις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος Πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών.

Ao receber Xi Jinping nos EUA, Donald Trump fez bombardeiros B-1 e caças F-22 Raptor sobrevoarem o local, numa tentativa de intimidar e impressionar o presidente chinês. Mas na hora do estrondo foi Trump que fez cara de dor e incômodo, enquanto Xi não esboçou reação 😅 pic.twitter.com/aHeDDaplOJ — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) September 23, 2026

Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.

BREAKING: U.S. Air Force B-1 aircraft roars over Trump and Xi on the tarmac. pic.twitter.com/WPNC2oDqiR September 23, 2026

Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

protothema.gr