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Η εκκωφαντική διέλευση δύο στρατηγικών βομβαρδιστικών B-1 πάνω από τη βάση Joint Base Andrews προκάλεσε την εμφανή έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τελετή υποδοχής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε στον έντονο θόρυβο των αεροσκαφών, τα οποία πέταξαν πάνω από τη στρατιωτική βάση στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής.
Ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος «πιάστηκε» από τις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος Πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη και δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών.
Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.
Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.