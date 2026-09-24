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Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συνηγόρησε ξανά υπέρ της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Πεκίνου, μερικές ώρες μετά την υποδοχή του, με στρατιωτικές τιμές, στην αμερικανική πρωτεύουσα από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά.

«Οι δυο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι», σημείωσε ο κ. Σι, σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά».

🚨 JUST NOW: President Trump and First Lady Melania PERSONALLY welcomed Chinese President Xi Jinping and the first lady of China on the tarmac at Joint Base Andrews



And 47 personally greeted troops as they walked from the plane.



The first time in SIXTY YEARS a President has… pic.twitter.com/ZeLA7UeMBr September 23, 2026

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι φθάνει στις ΗΠΑ για 3ήμερη επίσκεψη, τον υποδέχεται προσωπικά ο ομόλογός του Τραμπ

Το πρωτόκολλο θέλει τον αμερικανό πρόεδρο να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ να υποδεχθεί ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το αψήφησε χθες Τετάρτη, υποδεχόμενος προσωπικά τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του ανακοίνωνε παράλληλα πως παρατείνεται η ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027.

Το αεροσκάφος της Air China το οποίο μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε χθες (σ.σ. περί τις 00:40 σήμερα ώρα Κύπρου) στην αεροπορική βάση Άντριους, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον, όπου άγημα 21 ανδρών και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμή του κινέζου προέδρου, ο οποίος ξεκινά τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, κι είχε στρωθεί κόκκινο χαλί. Ακούστηκαν κανονιοβολισμοί κι ανακρούστηκαν οι δυο εθνικοί ύμνοι από μπάντα της πολεμικής αεροπορίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, αντάλλαξε χειραψία με τον ομόλογό του, που ταξίδεψε με τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν· τα ζευγάρια βάδισαν πλάι-πλάι, με προπορευόμενους τους δυο αρχηγούς κρατών, στον κόκκινο διάδρομο για τη σύντομη τελετή υποδοχής, που συμπεριέλαβε υπέρπτηση στρατιωτικών αεροσκαφών, ιδίως σχηματισμού βομβαρδιστικών B-1 και καταδιωκτικών F-22 — υπερθέαμα από αυτά στα οποία αρέσκεται ο ρεπουμπλικάνος.

Κατόπιν αναχώρησαν ο καθένας χωριστά.

Trump rolls out the red carpet for Xi Jinping. pic.twitter.com/xxpvf7tZcV — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Οι ηγέτες θα βρεθούν αργότερα στον Λευκό Οίκο, όπου προγραμματίζεται νέα τελετή υποδοχές με στρατιωτικές τιμές. Ωστόσο, πιθανόν ο κυριότερος σκοπός της συνάντησης έχει επιτευχθεί ήδη.

«Συμφωνήσαμε σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) να παρατείνουμε (…) την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δυο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου (…) ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», εξήγησε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο Fox News.

Η εμπορική ανακωχή πλέον προβλέπεται να τελειώσει τη 10η Ιανουαρίου 2027.

Οι δυο υπερδυνάμεις αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2025 να αναστείλουν την ανταλλαγή ομοβροντιών τελωνειακών δασμών και περιοριστικών για το εμπόριο μέτρων που κλόνισαν την παγκόσμια οικονομία.

Πέρα από το διμερείς εμπορικές σχέσεις, τους τελωνειακούς δασμούς, τις κινεζικές σπάνιες γαίες, τη συνάντηση αναμένεται να απασχολήσουν τα ζητήματα ασφαλείας που εγείρονται εξαιτίας της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και ακανθώδεις υποθέσεις, πάνω απ’ όλα διεθνείς ένοπλες συρράξεις, ανάμεσά τους αυτές των ΗΠΑ και του Ιράν -το Πεκίνο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός σύμμαχος της Τεχεράνης- και της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Κι ακόμη, το ζήτημα της αμερικανικής υποστήριξης στην Ταϊβάν.

Ανάμεσα στις πιο πομπώδεις εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία της επίσκεψης θα είναι στρατιωτική παρέλαση. Θα παρατεθεί εξάλλου επίσημο δείπνο στον κινέζο πρόεδρο Σι από τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη πολυεθνικών εταιρειών (ανάμεσά τους ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Όλτμαν, ο επικεφαλής της Nvidia Τζενσέν Χουάνγκ, ο επικεφαλής των Tesla, X και Space X Ίλον Μασκ…).

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Σι στις ΗΠΑ από το 2023 –όταν πήγε στην Καλιφόρνια για τη σύνοδο της APEC, όπου συναντήθηκε με τον προκάτοχο του κ. Τραμπ στην προεδρία, τον Τζο Μπάιντεν– και την πρώτη στον Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια. Θα είναι η τρίτη απευθείας συνάντησή του με τον κ. Τραμπ αφότου επέστρεψε την προεδρία. Πιθανόν θα βρεθούν άλλες δυο φορές μέσα στη χρονιά: στις συνόδους της APEC στην Κίνα και της G20 στη Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε προσκαλέσει να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της, επίσης θεαματικής, επίσκεψής του στο Πεκίνο τον Μάιο.

Η συμφωνία που υπογράφτηκε προχθές Τρίτη ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Δανία και τη Γροιλανδία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής ενδέχεται να ρίξει σκιά στις συνομιλίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολογεί την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην πελώρια νήσο επικαλούμενη «εθνικά συμφέροντα» των ΗΠΑ και υποστηρίζοντας ότι αντίπαλοι της Ουάσιγκτον, όπως η Ρωσία και η Κίνα, θα ήθελαν να «την ελέγξουν» και η Κοπεγχάγη αδυνατούσε να αποτρέψει κάτι τέτοιο.

Η ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας παρατείνεται ως τη 10η Ιανουαρίου

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν χθες Τετάρτη να παραταθεί για δυο μήνες, ως τη 10η Ιανουαρίου, η ανακωχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον.

«Συμφωνήσαμε σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) να παρατείνουμε (…) την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δυο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου (…) ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

ΑΠΕ-ΜΠΕ